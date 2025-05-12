在野指憲法法庭想當民主太上皇 吳思瑤批鬥臭司法

立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

2025/05/12 11:04

〔記者謝君臨／台北報導〕針對「憲法訴訟法釋憲案」，憲法法庭今天下午將舉行說明會。立法院民進黨團幹事長吳思瑤強調，絕對全力配合，也會做出真實陳述。對於在野黨質疑，憲法法庭想當台灣民主的太上皇，吳則奉勸藍白，「只要不違憲，就不怕釋憲。」任何人面對憲法都要低頭，不要站在憲法的對立面，更不需急切地在尚未進入說明會前，就再次急著鬥臭憲法法庭。

立院去年12月20日三讀通過憲訴法修正案，提高違憲判決門檻。行政院提出覆議遭立院否決，立院民進黨團認為有違憲之虞，今年1月向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分。憲法法庭今天下午將針對該案舉行說明會。

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對此，吳思瑤今表示，民進黨團遵從憲法法庭所發出的通知要進行說明會，據了解，應當是針對憲訴法審議過程的程序問題，要再進行釐清，所以憲法法庭所發出的通知，民進黨團絕對全力來配合，我們3位出席的立委代表及訴訟代理人都是嚴陣以待，也會在憲法法庭做出真實陳述。

「只要不違憲，就不怕釋憲！」吳思瑤也奉勸藍白，只要不再違逆憲法，真的就不需要來挑戰憲法法庭，大法官所行使的，是憲法所賦予的珍貴、至高無上的權力，任何人面對憲法都要低頭，不要站在憲法的對立面，更不需要在尚未舉行說明會之前，就再一次急著來鬥臭憲法法庭，對大法官做出不敬言論。

對於民進黨團總召柯建銘與民眾黨團總召黃國昌之間的交鋒，吳思瑤表示，憲法法庭談論的是憲法精神，討論的是法律原則，民進黨團會扣合著憲訴法整個惡修的過程和程序不正義，這是我們關切的重點。

吳思瑤說，至於對於黃國昌個人，他一再喜歡用非常激烈或過當的言論，「我們尊重他，但當然我們也不是太認同。」至於柯總召，他是政壇的前輩，他所說出的每一句話，每一個對於時事的針貶，都可以讓時間來驗證他所說的都是正確的。

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