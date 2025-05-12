柯建銘預告31藍委會被罷掉 朱立倫回嗆：台灣最大亂源

朱立倫今與立委李彥秀、議員李明賢及游淑慧等人於內湖進行「反惡罷戰獨裁」街頭選講，呼籲民眾一起站出來投下反對罷免的不同意票。（記者田裕華攝）

2025/05/12 10:58

〔記者劉詠韻／台北報導〕罷免國民黨立委二階連署已進入尾聲，多個罷團已陸續送件至選委會，民進黨團總召柯建銘11日預告，至少有31名藍委會被罷掉。對此，國民黨主席朱立倫今於內湖「反惡罷，戰獨裁」街講，為深陷罷免危機的李彥秀站台，怒轟柯建銘堪稱台灣民主社會的最大亂源，更是傷害台灣民主的最主要殺手之一。

柯建銘昨於記者會中指出，此次大罷免至少有31名國民黨藍委會被罷掉，並強調背後原因為瞎搞胡搞、毀憲亂政，更指大罷免的絕對成功關鍵在於民意反撲共產主義，是台灣人的覺醒，堅決反對藍白紅合作賣台。

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朱立倫批評，柯建銘堪稱立法院最大的亂源，也是造成民主傷害的主要殺手之一，若按柯的邏輯，罷免全部在野黨即可達到賴清德全面獨裁的目的，相信全世界的民主國家不會認同獨裁者的想法，而民眾也一定會站出來投下不同意罷免票，要讓創下台灣民主之恥的大罷免可以鎩羽而歸。

朱立倫表示，柯建銘的邏輯也已經很清楚地告訴大家，只要民進黨能夠罷免國民黨立委，藉此成為立法院的多數後就意味著要把先前所有通過、福國利民的法案全部覆蓋，例如所有勞工的五天假、各地方政府財劃法增加的預算、巴氏量表申請補助或警消退休的提升，每一項都會被逐步沒收，「這就是一個對抗全民的民進黨。」

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