要中選會公告「遞補領銜人作業辦法」 賴苡任：別沒收人民罷免權

罷免綠委吳思瑤團隊「地動刪瑤」召集人賴苡任今赴中選會致函，要求立即公告「遞補領銜人作業辦法」。（圖由賴苡任提供）

2025/05/12 10:35

〔記者林哲遠／台北報導〕罷免綠委吳思瑤團隊「地動刪瑤」因領銜人張克晉宣布退出，已啟動更換備補領銜人作業。團隊召集人賴苡任今赴中選會召開記者會，並致函要求中選會立即公告「遞補領銜人作業辦法」以明確相關作業流程。他強調，若中選會不敢公告作業辦法就是想上下其手，沒收人民的罷免權。

賴苡任指出，由於本罷免案的領銜人退出，因此必須依「選舉罷免法」第76條第8項遞交同意書由備補領銜人遞補，但究竟誰有權利送同意書至中選會，同意書的審查標準為何，審查時程多久，交由哪個機關審查？如果同意書被剃除是否有補件機會等一系列的程序問題，中選會卻拒絕回答，並要人民團體函文至中選會才予以答覆，或是要罷免團體走人民陳情案。

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賴苡任認為，立法院於民國112年5月26日即修正通過「選罷法」第76條第8項「領銜人死亡或經提議人總數二分之一以上同意者得更換」之條文，3年過去卻遲遲未公告對應作業辦法，導致如今制度真空，公民權利無從行使、無法可依，行政機關因嚴重怠惰使得自身也無從依法行政。

賴苡任批評，最離譜的是當初該法修正案就是行政院的版本，身為中選會的主管機關提案，竟然放任中選會主委李進勇行政怠惰3年，沒有監督中選會訂立相關作業辦法。

針對目前罷免案實務上面臨的問題，賴苡任提出多項質疑，包含提議人湊齊2054份同意書後，應由誰具名送件？中選會是否對同意書進行審查，審查期程為何？送件與審查程序是否影響第二階段連署時程，若遭拖延是否構成間接否決？因無「作業辦法」而延誤到二階段罷免時程誰該負責？

賴苡任強調，除正式向中央選舉委員會致函文以外，他也向立法院內政委員會在野黨委員遞交陳情函，請求監督中選會依法建立標準程序，明定作業辦法，不得讓公民參政權因行政怠惰遭遇阻礙。人民的罷免權，不該卡在一個不公告作業辦法的中選會手上，請李進勇主委拿出作為主管機關的責任，不要再讓民主卡死在您的怠惰中。

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