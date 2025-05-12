預算遭大刪 林峯正：有向政院爭取經費「不然律師都請不起」

黨產會主委林峯正今天在立法院強調，黨產會成立以來，所做處分實際進入法院的訴訟案件共計83件，多數尚在法審理中。 （記者陳鈺馥攝）

2025/05/12 10:28

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會「黨產處理業務」預算遭大刪9成，「一般行政業務費」也被凍結30%。黨產會主委林峯正今天在立法院強調，黨產會成立以來，所做處分實際進入法院的訴訟案件共計83件，多數尚在法審理中。有向行政院爭取經費，「不然連律師都請不起」。

黨產會在立法院內政委員會提出「不當黨產處理委員會縮編規劃」專案報告，林峯正表示，在調查業務方面，該會依法界定政黨、附隨組織及其受託管理人財產範圍，釐清其不當取得財產之事項，涉及檔案、證據蒐集、調查、聽證程序及行政處分。

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林峯正指出，文檔整飭部分，黨產會於調查期間查閱大量檔案，包含過往之會議紀錄、公文等，皆為難能可貴的史料，若無妥善整理及保存將使其塵封，有違黨產條例第24條立法理由中人民「知的權利」。

林峯正談及，許可業務上，黨產條例第9條規定已認定為附隨組織的法人團體，其日常收支與資產進出皆須經本會審查許可，申請案件為數甚多。

訴訟業務方面，林峯正說，黨產會認定附隨組織、命移轉及追徵處分，被處分人均向法院聲請停止執行，並提起撤銷訴訟；本會就財產處分申請案所為許可准駁，亦有部分決定經申請人向法院聲明不服。涉訟之絕大多數案件，黨產會均係被動成為被告。

林峯正說明，黨產會成立以來，所做處分實際進入法院的訴訟案件共計約83件，多數尚在法審理中，已終結者屈指可數。為避免不當黨追徵半途而廢，嚴重影響轉型正義落實，本會縝密準備相關訴訟資料應對。

他強調，黨產會執行立法院透過黨產條例所託付轉型正義調查、處理不當黨產的任務，業務部份尚屬繁盛，且有相當的時代責任必須完成。本項預算係為維持黨產會基本工作所需，為有利業務推動，確有動支的必要性。

民進黨立委王美惠質詢問及，關於黨產會預算被大量刪除，黨產會要如何因應？林峯正回應，有向行政院爭取經費，不然連律師都請不起。

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