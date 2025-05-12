嗆爆一眾造謠藍委 吳靜怡酸：國民黨不知道他們病得不輕

吳靜怡12日在臉書發文怒嗆一眾藍營立委，並直言：「國民黨病得不輕，但他們不知道，有夠可憐。」圖為林沛祥。（資料照）

2025/05/12 10:46

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕檢調調查罷免民進黨立委「幽靈連署」案，其中台南地檢署偵辦國民黨台南市黨部罷免綠委涉及偽造文書，8日依偽造文書與個資法等罪起訴南市黨部副主委莊占魁及黨工等11人。政治評論員吳靜怡（Grace Woo）12日在臉書發文：「都認罪了，請問朱立倫和謝龍介要不要出來道歉？」隨後更怒嗆國民黨一眾立委，並直言「國民黨病得不輕，但他們不知道」。

吳靜怡提到，這次是國民黨台南市副主委莊占魁抄襲個資、偽造文書認罪，國民黨台南市黨部的主委謝龍介要不要道歉？要不要跟台南市市民道歉？吳質疑：「台南人是這麼卑賤的讓你們用3元、2元、1個紅包600來計算他們每個人最珍貴的個人資料嗎？台南人真的不要被看小了，當這些資料被竊取的過程，就如同個資外洩給詐騙集團一樣嚴重。」

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吳靜怡表示，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹如果認罪就可以交保，但黃呂為何不認罪？是不是因為不願意供出黨中央是誰指示的？吳靜怡也批評：「朱立倫領導的國民黨，把黨工變成像是詐騙機器，徐巧芯是不是有什麼命格問題？從詐騙世家一路到詐騙政黨。」

針對立委葛如鈞指控罷免志工「日薪2000元起跳」、「全職志工月領8萬2800元」，吳靜怡指出，這種言論簡直無憑無據，網軍還大大散播，是不是覺得葉元之、陳玉珍說了也都沒事，「所以你們這些立委就能隨意散佈謠言？又或者你是不分區，被告也不會被罷」？吳諷刺：「反正，國民黨以後不會執政，但『區塊鏈造謠仔』這樣的名號對你也不會加分啊！」

至於林沛祥稱罷團是一群「社會邊緣人」，吳靜怡則反問林：「林沛祥，誰才是社會邊緣人？從作弊仔到造謠仔，才是社會要唾棄的大人，國民黨完全顛覆了台灣政黨政治的存在，朱立倫讓國民黨破格了，格都沒了，還談什麼國家呢？」最後她也直言：「國民黨的問題，就是他們病得不輕，但他們不知道，有夠可憐。」

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