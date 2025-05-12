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    首頁　>　政治

    議員從中共威脅談到大罷免 陳其邁：槍口下的和平不是和平

    高市議員林智鴻在議會質詢時關注中共軍事威脅、生活滲透，呼籲大家支持大罷免，一起捍衛民主自由；陳其邁答詢強調，槍口下的和平不是和平。（翻攝官網）

    高市議員林智鴻在議會質詢時關注中共軍事威脅、生活滲透，呼籲大家支持大罷免，一起捍衛民主自由；陳其邁答詢強調，槍口下的和平不是和平。（翻攝官網）

    2025/05/12 09:41

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員林智鴻今質詢指出，中共軍事威脅頻繁，並從包括國會在內進行各種滲透，接下來的大罷免就是價值、自由民主與共產極權的選擇，呼籲鄉親支持；市長陳其邁答詢時指出，槍口下的和平不是和平，只有具備自我防衛能力，才能跟整個國際自由民主社群站在一起。

    林智鴻說，2019習近平告台灣同胞書就宣稱沒有中華民國存在空間，美國研究機構、印太指揮官也都警示中共軍事準備奪取台灣的可能，中共軍事騷擾同時，也透過各種方式滲透台灣，甚至在國會有親共代理人，接下來的大罷免，就是自由民主與共產極權的選擇，希望大家支持，也問問市長陳其邁的想法？

    陳其邁強調， 槍口下的和平不是和平，只有具備自我防衛能力，才能夠跟整個國際自由民主社群站在一起，才能確保台灣和平穩定。

    他提到這幾年中共持續加強軍演等挑釁行為，面對中共在東亞武力擴增，台灣內部更要團結，應一起反侵略與威脅，而政府加強國防、提升自我防衛能力的措施，在野黨都該支持，不能以藍綠對抗做一些政治操作，進而犧牲國防、減少自我防衛能力，這會嚴重威脅中華民國台灣安全。

    陳其邁說，這幾年國會議案表決、預算審查，不僅不符合高雄鄉親期待，也讓很多民眾希望國會、能不分黨派共同支持國防。

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