二階送件+2！罷免張智倫36140件 罷免林德福29474份

雙和罷免團隊上午到新北市選委會，遞交罷免新北市立委永和林德福與中和張智倫二階連署。領銜人朱約信高呼口號。（記者林正堃攝）

2025/05/12 10:00

首次上稿 09:36

更新時間 10:00

〔記者董冠怡／新北報導〕罷免新北市國民黨第八選區立委張智倫、第九選區立委林德福2案第二階段連署今天（12日）送件！雙和罷免團體早上9點左右將二階連署書送至新北市選委會，並公布連署成果，張智倫案送件3萬6140份、林德福案2萬9474份皆跨越各自法定門檻，要「送他們回去吃老本」！新北市6位藍委罷免案至此都已交件。

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雙和罷團說明，今天送到選委會的二接連署，罷免張智倫法定門檻2萬8766份，送件3萬6140份、達成率125.63％；林德福2萬3830份，送件2萬9474份、達成率123.68％。目前正交由選委會點收。

發言人卡必罷啦表示，「我們不是來鬧的，我們是忍住眼淚，來守護家園的！」公民團體面對的是「深藍鐵票區」，從去年12月首次站上街頭、踏上罷免之路，即便明白「這是一場幾乎不可能的戰鬥」，然而「我們仍想真的改變」。傳統選戰總把中、永和分開，但雙和是一起生活的命運共同體，因此決定不再分你我、齊聲表達拒絕承擔藍委踐踏民意、毀憲亂政、親中賣台的惡果，而且絕不退縮，要用「微弱但堅強的吶喊」寫下歷史新頁。

「實現還政於民！」中和領銜人Mini指出，雙和一次罷免兩名藍委，雙倍壓力也雙倍賣力，「更是全國罷團連署書最多（合計6萬5614份）的罷團」，每張A4大小的連署書重約3.8克、6萬5614份總重249公斤，代表的是近250公斤重的民意壓力，表達人民的決心，也是「對公權力 最直接、最有力的反制」，不是一時情緒，而是積怨已久；不是街頭口號，而是法律賦予的罷免權利。距離安全門檻130%還有一段路要走，罷免連署站持續開放收件，以防萬一為補件做準備，「沒有退路，只能勇往直前！」

永和區領銜人朱約信現場吉他彈奏並改編「夢醒時分」歌詞，「你是不是曾經投了不該投的人，導致你的心中滿是傷痕，充滿了悔恨」，並於受訪時說，在地立委要不要、有沒有聆聽民意，那是他家的事，「反正罷調之後也不用聽了啦！」強調團隊信心十足，現今達成率為120%左右，持續拚搏，「140%、150%、160%一直上去到170%！」笑稱已經在準備「罷前之夜」，不只要罷掉藍委，補選也要勝過國民黨。

張智倫回應表示，面對罷免考驗最好的做法就是「認真做事」。上任1年多來，地方服務沒有絲毫懈怠，選民服務超過2950件、會勘555場，積極推動福國利民法案，盡力滿足民眾需求。他強調，面對美國關稅及匯率壓力，還有中國頻繁軍演，台灣內部不應繼續分裂，「執政黨全面性罷免在野黨立委，完全沒有正當性。」呼籲鄉親三階投票時，投下「不同意罷免票」，捍衛台灣民主、守護中和安定與發展。

雙和罷團完送件，代表新北市6位藍委罷免案全數送到新北市選委會，其中，葉元之、洪孟楷、廖先翔、羅明才4案皆已完成初步清點，市選委會收件後進入40天查對期。

新北市罷免中和立委張智倫、永和立委林德福二接連署今天送件。（記者林正堃攝）

雙和罷免團隊上午到新北市選舉委員會，遞交新北市第八、九選區立法委員的罷免提案。志工們高呼口號，展現團隊推動罷免永和林德福與中和張智倫立委罷免的氣勢。（記者林正堃攝）

張智倫、林德福二階送件。（記者董冠怡攝）

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