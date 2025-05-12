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    朱立倫將納粹錯誤類比 黃帝穎：台灣人面臨十大抉擇

    在朱立倫掀起「納粹風波」之後，律師黃帝穎列出台灣人現在所面臨「十大抉擇」，並問道：「你相信世界民主還是國民黨？」圖為朱立倫。（資料照）

    在朱立倫掀起「納粹風波」之後，律師黃帝穎列出台灣人現在所面臨「十大抉擇」，並問道：「你相信世界民主還是國民黨？」圖為朱立倫。（資料照）

    2025/05/12 09:39

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席朱立倫日前扭曲納粹、將其錯誤類比於台灣政局，被世界各民主國家公開譴責，但朱立倫事後直言「各國勿干涉內政」，國民黨議員李明賢甚至在網路節目痛批德國和以色列在台協會，還聲稱要把他們「驅逐出境」。律師黃帝穎列出台灣人現在所面臨「十大抉擇」，並問道：「你相信世界民主還是國民黨？」

    黃帝穎提到，包括歐盟、德國、比利時、荷蘭、法國、以色列、英國及瑞典全部表態反對朱立倫的「台版納粹論」；針對國民黨強推國會擴權法案，「美國在台協會」前處長司徒文及楊甦棣串連30位國際學者發布聯合聲明，痛批國民黨擴權「超越國際各憲政民主國家的規範，顛覆法治理念」，在台投資超過700億美元的「歐洲商會」也對國民黨擴權法案發佈警示。

    黃帝穎列舉：

    1.你相信民主法治「歐盟」，還是中國國民黨？

    2.你相信在台投資超過700億美元的「歐洲商會」，還是中國國民黨？

    3.你相信民主國家「法國」，還是中國國民黨？

    4.你相信民主國家「德國」，還是中國國民黨？

    5.你相信民主國家「比利時」，還是中國國民黨？

    6.你相信民主國家「美國」，還是中國國民黨？

    7.你相信民主國家「以色列」，還是中國國民黨？

    8.你相信民主國家「瑞典」，還是中國國民黨？

    9.你相信民主國家「荷蘭」，還是中國國民黨？

    10.你相信民主國家「英國」，還是中國國民黨？

    黃帝穎強調：「如果以上10大抉擇，你都是相信世界民主國家、相信民主法治普世價值，代表你是正常人，不是迷信對抗民主世界宛如『刀槍不入』的義和團朱立倫們！」

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