中國泉州富美宮非法來台遶境 邱垂正：正查處是規避審查或虛假申請

陸委會主委邱垂正。（記者陳鈺馥攝）

2025/05/12 09:28

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國泉州富美宮未經申請非法來台遶境，連日拜會各縣市地方宮廟、蕭氏宗親會及里長，今日將參加白沙屯媽祖遊庄，將台灣當作遶「境」範圍。陸委會主委邱垂正今天受訪強調，政府正式紀錄中，並沒有富美宮來台申請宗教交流的申請案，究竟是規避審查或虛假申請，相關機關正在積極查處。

邱垂正表示，有關於中國常藉由宗教文化交流進行統戰滲透，相關機關都相當重視此議題，也進行必要的查處，政府正式紀錄中，並沒有富美宮來台申請宗教交流的申請案。

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邱垂正指出，我方正在了解為何最近有該廟的神轎出現在各種遶境活動裡面，到底是規避審查或是虛假的申請案，相關機關正積極查處中。

關於520將屆，在中國的台灣藝人是否再度配合中國統戰？邱垂正回應，在中國發展的藝人過去經常有矮化或傷害國家主權的表態說法，這可能涉及被迫政治性表態的作為，或轉貼、附和中共對台軍演的情事。

邱垂正表示，針對這些在特定時刻，藝人有矮化或傷害國家主權的作為，可能涉及違反兩岸條例33條之1，亦即任何人未經政府許可，不得與中共黨政軍有任何合作行為。將會同主管機關文化部進行查處，查處正在進行中。

中國泉州富美宮未經申請非法來台遶境，連日拜會各縣市地方宮廟、蕭氏宗親會及里長，今日將參加白沙屯媽祖遊庄。（圖取自臉書）

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