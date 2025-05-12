憲訴法釋憲說明會 朝野立委今舌戰憲法法庭

憲法法庭今下午2時將召開說明會，邀請柯建銘（左）、立法院代表黃國昌等關係人，針對立院三讀立法程序是否合乎法律規定，或有違憲瑕疵進行說明。（資料照）

2025/05/12 09:24

〔記者楊國文／台北報導〕民進黨立法院黨團總召柯建銘代表51位黨團立委，指稱《憲法訴訟法》修正案有違憲疑義，今年1月遞狀聲請暫時處分及釋憲，主張立法過程欠缺討論、更以不記名舉手表決，有諸多嚴重立法瑕疵，審議淪為多數暴力，已違憲，憲法法庭定今天下午2時召開說明會，機關代表立法院日前書面答詢稱，民進黨聲請釋憲違反權力分立原則，憲訴法修法過程中，無人提出異議或反對，不應受理。

憲法法庭現有8位大法官今（12）日下午2時將召開說明會，邀請柯建銘、立法院代表黃國昌等關係人，針對立院三讀立法程序是否合乎法律規定，或有違憲瑕疵進行說明，但未觸及修法內容，將做為是否受理聲請案的重要參考。

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民進黨總召柯建銘等51名綠委聲請釋憲及暫時處分，主張憲訴法修法的立法程序有重大明顯瑕疵，在委員會時，修法議案未經充分討論，藍白即提出停止討論動議，或是根本未經任何討論，而黨團協商時，各黨團協商代表未經充分討論，甚至黨團協商未果，而由立院院長召開黨團協商會議時，亦未就條文內容進行實質協商就結束會議。

而院會中，未給予民進黨立委充分發言機會，更以不記名的表決方式對議案進行表決。整個立法程序欠缺立法討論，民進黨方面意見表達受有顯不相當的限制，立院審議淪為多數暴力，且表決結果未落實公開透明原則。

另外，憲訴法修法侵害憲法保障的司法權核心領域，違反權力分立原則，將造成憲法法庭實際上運作困難，乃至癱瘓。憲訴法修正案規定判決時參與評議的大法官至少10人、違憲宣告時同意的大官至少9人，這種在結構上採取高定額的判決評議門檻，又無配套補救措施，足以癱瘓憲法法庭運作，構成違憲，應做違憲宣告。

關係機關立法院日前以書狀向憲法法庭主張，本件釋憲案為「司法干預立法院議事程序」，違反權力分立原則，且立法院內部事項在不牴觸《憲法》範圍內，有高度自主決定空間，應受司法機關（包括釋憲機關）等其他機關最大尊重，如果本案開了先例，使司法或其他機關可以質疑、干預審查立法院內部運作，指點立法院如何解釋自己內部的法規、程序，將惹來無窮無盡的爭議。

立院也指出，憲訴法修法過程中，無人提出異議或反對；三讀會程序中，主席表示，三讀條文已宣讀完畢，請問有無文字修正，均無人反對，才宣示三讀決議通過，民進黨51位立委聲請釋憲及暫時處分，憲法法庭應不予受理。

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