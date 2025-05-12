林沛祥稱「罷團都是社會邊緣人」 張之豪提這些人打臉

針對林沛祥聲稱「罷免團體是社會邊緣人的集合體」，張之豪質疑，有10人因為罷免張之豪被收押禁見、交保候傳，難道他們也都是社會邊緣人？（資料照）

2025/05/12 08:54

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕基隆市國民黨籍立委林沛祥近日在政論節目上聲稱「罷免團體是社會邊緣人的集合體」，引起網路熱議。近期國民黨基隆市黨部因為連署罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪案，造成國民黨基隆市黨部主任委員吳國勝等多人收押禁見或交保，張之豪11日晚間在臉書發文質疑，有10人因為罷免張之豪被收押禁見、交保候傳，難道他們也都是社會邊緣人？

林沛祥在政論節目上聲稱：「我一直認為罷團是一些社會邊緣人的集合體，這些社會邊緣人需要人家的關懷，需要有些他們繼續撐下去的價值跟信仰，所以他們聚集在一起。」此番發言引起各界熱議。

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張之豪對此表示，基隆現在有10個人因為罷免張之豪而被收押禁見、交保候傳，發動罷免張之豪的基隆市前民政處長張淵翔、國民黨基隆市黨部主委吳國勝、國民黨基隆市黨部仁愛區主任張金發、黨工紀文荃，以上4人被收押禁見；市府顧問謝偉仁、中正戶政事務所主任江鑒育、安樂戶政事務所主任林芬芸、國民黨基隆市黨部副秘書長韓吉元、暖暖區主任李貞儀、七堵區主任鄭芝庭等6人則是交保候傳。

張之豪質疑林沛祥，這些人都是罷免張之豪的涉案者，「請問他們也都是社會邊緣人嗎」？張之豪也反問：「您現在是新任的國民黨基隆市黨部主委，正是這一大票涉案人的領袖，所以，請問您到底是『top 1%』，還是『社會邊緣人』？」

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