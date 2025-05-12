謝丞相賜箭！羅明才跳「兩隻老虎」 罷團改編「我同意」助攻

新北市第11選區國民黨立委羅明才被民團「拔羅波」發動罷免，9日二階連署送件高達3萬4076份，達成率114.87％，罷團強調還要繼續衝刺。（資料照，記者廖振輝攝）

2025/05/12 09:24

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷團「拔羅波」推動罷免新北市第11選區國民黨立委羅明才，9日到新北市選委會遞交二階連署書3萬4076份；羅明才受訪回應突然載歌載舞，改編兒歌呼籲支持者「不同意」；罷團依樣「畫蘿蔔」，改編成「我同意」，11日舉辦感恩遊行，冒雨唱著「兩隻老虎」的曲調、跳「蘿蔔蹲」，士氣大振。

「拔羅波」9日指出，罷免羅明才第二階段法定門檻為2萬9664份，3萬4076份連署書是法定門檻的114.87％，他們的目標是希望能達到3萬8563份（法定門檻129.99％）；所以會持續收件，希望接下來來40天內達成130％的安全目標。

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9日當天羅明才回應批評罷團「試圖利用25%的民意罷免得票率60%」的他，形同是霸凌選民，台灣「國難當前」，呼籲選民投下不同意罷免。他在立法院受訪時，突然帶著舞蹈動作清唱一段改編兒歌「兩隻好虎」：「我不同意罷免，我不同意罷免，不同意！不同意！為了新店更好，為了人民更好，不同意！不同意！」還諷刺說：「蘿蔔其實是很可愛的，那麼可愛的蘿蔔全部拔光的話，那以後大家怎麼喝蘿蔔湯？」

羅明才這段意外讓不少人大感演出，知名球評石明謹也說，本來他預估罷免羅明才要過二階難度很大，沒想到連署的數字比想像的還高，「看到羅明才的歌舞秀我就明白為什麼了」。

持續衝刺連署的罷團「拔羅波」也像是「撿到槍」，把羅明才犧牲色相唱跳演出的「不同意罷免」改了幾個字，變成「我同意罷免」：「我同意罷免，我同意罷免，我同意我同意，為了新店更好，為了人民更好，我同意我同意。」志工們這兩天繼續冒雨徵求連署書，靠羅明才提供的點子，有了新的「應援曲」！

網友「風之少年」PO出影片說：「謝謝羅叔叔的手舞足蹈才有這個同意舞，大家終於瘋成我們希望的樣子。」臉書粉專「Mr.柯學先生」也轉貼稱：「罷免羅明才志工，直接跳舞酸爆羅明才，哈哈哈哈哈????用你的魔法對付你的魔法！」網友回應「高級酸！！佩服你們」、「好可愛，要學起來」、「志工又壞掉了！好瘋好可愛」。

「風之少年」threads影片：

羅明才臉書貼文：

罷團「拔羅波」推動罷免新北市第11選區國民黨立委羅明才，9日二階連署送件3萬4076份、達成率114.87％，11日母親節罷團領銜人吳柏瑋（左）等人冒雨舉辦感恩大遊行。（資料照，記者陳奕劭攝）

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