憲訴法釋憲說明會今召開 聲請人：未充分討論、有嚴重立法瑕疵

民進黨立法院黨團總召柯建銘代表（右3）51位黨團立委，向憲法法庭聲請釋憲和暫時處分，憲法法庭8位大法官於5月12日下午召開說明會開庭。（記者楊國文攝）

2025/05/12 07:48

〔記者楊國文／台北報導〕民進黨立法院黨團總召柯建銘代表51位黨團立委，指稱《憲法訴訟法》修正案有違憲疑義，今年1月赴憲法法庭遞狀聲請暫時處分及釋憲，主張立法過程欠缺討論、更以不記名舉手表決，有諸多嚴重立法瑕疵，憲法法庭現有８位大法官今（12日）下午2時將召開說明會。

國民黨、民眾黨立委，挾人數優勢，去年12月強行主導三讀通過《憲法訴訟法》修正條文，其中，修正案規定，暫時處分、釋憲案必須至少10位大法官參與評議，做成違憲宣告時，同意違憲宣告的大官人數不低於9人，對照目前僅有８位大法官（原有15位大法官，許宗力等7人於去年10月底卸任），而提名七位大法官已全數遭藍白立委封殺，憲法法庭因無法補足缺額達到評判門檻，有癱瘓疑慮。

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今年1月23日賴清德總統依法公布修正《憲訴法》條文，民進黨總召柯建銘等51名綠委聲請釋憲及暫時處分，主張憲訴法修法的立法程序有重大明顯瑕疵，在委員會時，修法議案未經充分討論，藍白即提出停止討論動議，或是根本未經任何討論，而黨團協商時，各黨團各黨團協商代表未經充分討論，甚至黨團協商未果，而由立院院長召開黨團協商會議時，亦未就條文內容進行實質協商就結束會議。

而院會中，未給予民進黨立委充分發言機會，更以不記名的表決方式對議案進行表決。整個立法程序欠缺立法討論，民進黨方面意見表達受有顯不相當的限制，立院審議淪為多數暴力，且表決結果未落實公開透明原則，已違憲，應做違憲宣告。

憲法法庭8位大法官訂今天下午2時起召開說明會，並擬訂10項爭點，其中8項屬於三讀立法程序是否有程序瑕疵，但未涉及修法內容，由民進黨代表柯建銘、吳思瑤及鍾佳濱立委，及立法院代表黃國昌、吳宗憲、翁曉玲等人出庭針對是否違憲進行討論。

其中，大法官詢答部份為說明會的重點，8位大法官將從立法程序等法律規定、有無違憲爭議等面向，詢問民進黨、立院等代表。

這8項問題包括，此案三讀程序是否達29人以上（即立委現有總額4分之1以上）未贊成該議案？三讀條文有無人表示反對？依立院職權行使法第11條第3項規定「第三讀會審查完竣，…仍應付表決」，實情為何？在場委員若無文字修正，是否已達審查完竣、是否仍應付表決？主席詢問有無文字修正，目的為何？在場立委沒有表示文字要修正的情形，是否代表法條審查完畢？是否仍應付表決？立院議事慣例，何種情況下得採為立法程序規範？慣例與立法院職權行使法何者應優先適用？

另外，三讀程序時主席宣示：「現在作以下決議：憲法訴訟法第4條及第95條條文修正通過。」主席宣示：「決議：憲法訴訟法第30條條文修正通過。」其運作依據為何？是否牴觸立法院職權行使法第11條第3項「第三讀會，應將議案全案付表決」？主席宣布修正通過決議前，有無主動徵詢在場立委有無異議而有反對意見的機會？民進黨立委是否曾表示反對？三讀程序可否採「無異議通過決議」？主席應如何確認立委已無異議通過？等。

司法院指出，這場說明會將開放旁聽及網路公開播送。

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