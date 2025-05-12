最難罷的區是彰三？ 許美華：9人志工團淋雨1天只收6.5份連署書

志工在溪州街頭街掃。（記者顏宏駿攝）

2025/05/12 00:41

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化罷免國民黨立委謝衣鳯有多困難？經常分享各罷團訊息的科技專家許美華說，母親節這天，有9名來自全台各地的志工到彰化第三選區支援，一行人在大雨中，走了1天，竟然只收到「6.5張連署書」。支援的志工見識到「謝氏家族」的城池有多難攻破，也在這裡上了一堂關於「國民黨地方派系」的公民課。

彰化罷免謝衣鳯法定門檻是2萬7千份，罷團在收集到2萬份後面臨天花板，發出告急聲音，因此許多北部的罷團志工利用週六、日來此地支援。

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許美華11日晚間透過臉書發文說，自己的鐵粉戰友Kenny Chen（肯尼）母親節這天也到彰化支援，跟肯尼一起走的還有律師、中小企業負責人、金融業高階管理人員、銀行高階人員、建築設計業、運輸管理業以及醫療業從業人員共9人，他們來自台北、高雄，清晨5點出門，大雨滂沱，挨家挨戶拜訪，一行人走了快10公里，回到家已是8、9點，而白天遭受到不計其數的「免啦，我不敢簽…」回到家這聲音仍在耳際迴響。9人合力只收到「6.5張連署書」，0.5張是因為不敢當場簽，只願留下電話號碼，希望我們打電話給他再約時間在隱密地方交付。

他們之前去竹一支援，1天收到22張連署書就覺得不錯，但來彰化，1天下來才收6.5張，這才知道彰化罷團面臨的是什麼樣的選區。肯尼向彰化罷團說，他們真的沒幫到什麼忙，但到了當地才知道什麼是恐懼的「氛圍」，上了一堂很寶貴的公民課。

彰化罷團領銜人陳世雄這兩天來回奔波到彰化高鐵站載志工團，他說，許美華提到這支只是其中之一，「這真是難忘的母親節」，很多媽媽都淋著滂沱大雨在溪州掃街，還有人大老遠騎機車來溪州，又有一名志工車子滑到水溝，拖吊費4500元都自己出，「我真的很過意不去」。

陳世雄更心疼的是彰化這群志工，志工們感慨「連南投、花蓮都過關了，為什麼我們彰化會是這樣？」就是因為看到這群志工為台灣那麼拚命，再看到民進黨那些「擺爛」的公職民代，「我不得不開砲啊！」

這部中指秦檜車為肯尼支援給彰化罷團。（翻攝自許美華臉書）

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