中共官媒雜誌封面竟是賴清德！矢板明夫嘆：中國又回到文革時代

中共官媒《人民日報》旗下雜誌《環球人物》的最新一期封面竟然是賴清德。（圖翻攝自矢板明夫臉書）

2025/05/12 00:44

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日網上流傳中共官媒《人民日報》旗下雜誌《環球人物》的最新一期封面，竟然是我國總統賴清德，標題打上「喪心病狂賴清德」，引發熱議。

印太戰略智庫執行長矢板明夫11日晚間在臉書發文，分享《環球人物》最新一期的封面圖，竟然是被中共視為眼中釘肉中刺的台灣總統賴清德，標題為「喪心病狂賴清德」，還下了三個副標題：「麻煩製造者」、「危險製造者」、「戰爭製造者」。

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矢板明夫表示，「《環球人物》是我在北京當記者時，經常閱讀的一本雜誌。從中國的角度介紹和分析當紅的新聞人物，有一定的參考價值。在我的記憶中，該雜誌以前很少用這種謾罵式的語言下標題。所以，當我看到這一期封面的時候，第一個印象就是『中國又回到了文革時代』。和這種粗暴無理、只會用潑婦罵街方式宣洩情緒的國家，已經沒有什麼談判的空間了。即使在某些地方達成共識，也沒有辦法保證它會遵守。」

他接著說：「該雜誌刊登的介紹賴清德的文章中，引用了解放軍東部戰區在自媒體上發布的一首七絕詩，『借殼欺世綠轟衝，倚外謀獨攘內瘋。造孽一家隔兩岸，逆施民主毀繁榮』。說句老實話，對這首詩的水準不敢恭維，深感今天的解放軍宣傳部門沒有人才。中國歷史上，有很多罵人不帶髒字的好詩好文，如唐代駱賓王的『代李敬業討武瞾檄』等。像解放軍這首詩如此平鋪直敘、毫無文采的文字，只能算是順口溜，是不會引起別人共鳴的。」

「不過，如果將這首詩翻譯成現在的語言的話，內容和最近國民黨有關人士批評賴清德總統的語言非常相似。比如說國民黨主席朱立倫，前幾天批評賴清德總統像德國納粹領導人希特勒『借民主之名動用司法手段、企圖消滅在野黨』。他這段話翻譯成解放軍的語言就是『逆施民主』、『攘內瘋』。」

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