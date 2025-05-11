竹縣「除舊汰欣」譴責連署期間屢遭干擾 將向法院檢舉徐欣瑩

「除舊汰欣」團隊今（11）日公開聲明，正式對外說明造成遺憾的原因是「造冊來不及」。（擷取自「除舊汰欣」臉書粉專）

2025/05/11 23:03

〔記者廖雪茹／新竹報導〕罷免新竹縣第一選舉區立委徐欣瑩連署案，最終以有效件數19521份未達二階門檻而失敗，引發各界矚目，「除舊汰欣」團隊今（11）日公開聲明，正式對外說明造成遺憾的原因是「造冊來不及」；此外，團隊也「嚴正譴責徐欣瑩立委在連署期間的不當作為」，指對方派助理至各地連署站監視、拍照等，對公民行使罷免權的干擾與壓力，讓人民不敢站出來表態的行為，將正式向法院檢舉。

另外，團隊也鄭重呼籲：「近日已有多起帶風向、惡意抹黑的言論在網路上散布，我們團隊已全面蒐證，決不姑息，必要時將依法追究到底，讓造謠者付出代價。」

請繼續往下閱讀...

關於昨日二階連署送件，「除舊汰欣」團隊今晚聲明表示，發生遺憾的結果，主要是「造冊來不及」。送件的造冊工作團隊其實早已提前展開，但因為部分連署書尚未達成冊標準（例如不足50份的小冊），原本預計等到最後一刻收齊後再一併送印。沒想到志工們太拼、太努力，大家都用力收到最後一刻，原本各里不足50份的小冊、加上郵寄來的、以及當天現場志工拼命收來的，合計約有2000多份，最終都因來不及複印而未能完成送件。

「我們真的是收到最後一分鐘」！「除舊汰欣」團隊表示，甚至在下午3點多記者會準備召開時，還有民眾主動趕來現場簽署。這一份份民意，讓我們非常感動，也非常自責，因為這些連署書，最終無法列入送件審查，被新竹縣選委會依規定剔除，無法計入總數。因自己作業流程的問題，呼籲各界朋友勿將錯誤歸咎於選委會，更不應對其進行攻擊。

「除舊汰欣」團隊表示，這場罷免行動，親身體會到在新竹縣推動罷免的艱難。志工日夜輪班、幾近力竭，而本次二階份數中，其實也包含了一階提議人重簽的份數。換句話說，即使補件，仍可能無法跨過法定門檻。在審慎評估後，決定不再消耗志工的心力與健康，將剩餘的能量，全力轉向支援其他更有希望成案的選區。

此外，「除舊汰欣」團隊聲明，「我們要嚴正譴責徐欣瑩立委在連署期間的不當作為。她不僅派出助理至各地連署站監視、拍照，甚至動用多台宣傳車，於我們連署站周邊高頻率巡迴，這些舉動無疑是對公民行使罷免權的干擾與壓力。原本就對罷免行動仍在觀望的民眾，往往因為這些威嚇式的行為而選擇噤聲，這與民主社會應有的自由表達背道而馳。徐欣瑩立委妨礙罷免，讓人民不敢站出來表態的行為，我們將正式向法院檢舉。」

最後，團隊再次感謝所有一路同行的朋友們。雖然在第一選區暫時止步，但仍堅信-民主的路上，沒有白走的路。

「除舊汰欣」團隊今（11）日公開聲明，正式對外說明造成遺憾的原因是「造冊來不及」。（擷取自「除舊汰欣」臉書粉專）

「除舊汰欣」團隊今（11）日公開聲明，正式對外說明造成遺憾的原因是「造冊來不及」。（擷取自「除舊汰欣」臉書粉專）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法