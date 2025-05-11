藍營桃園百場反惡罷 魯明哲拜託投「不同意票」

國民黨、黃國園首場「頭家說了算！」反惡罷說明會，魯明哲拜託投「不同意票」。（李慶融提供）

2025/05/11 22:59

〔記者李容萍／桃園報導〕全國大罷免潮持續延燒，「光復桃園，六區全罷」公民團體已完成罷免桃園市六個選區國民黨立委的第二階段連署送件。國民黨桃園市黨部配合黨中央全面應戰，黃復興黃國園黨部系統規劃桃園百場「頭家說了算！反惡罷說明會」，首場說明會今（11）日率先在中壢龍岡的龍江市民活動中心辦理，第三選區立委魯明哲到場請託，這回他需要支持者投「不同意票」。

魯明哲表示，他從政20多年來，支持者過去都是投票同意，現在面對罷免案，需要支持者投「不同意票」，尤其許多支持者誤為反罷免就是不去投票，有的支持者更被誘導、誤解，他將透過各鄰里及社區密集宣講，讓支持鄉親了解「支持魯明哲，就是要站出來投不同意罷免票」。

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國民黨桃園市黨部主委黃敏恭表示，面對中選會審查罷團送件國民黨桃園六席立委二階罷免可能會通過，市黨部配合黨中央規畫大型政策說明會，市黨部已在第二選區海線開辦二場次大型政策說明，預計桃園六選區會辦理很多小型鄰里座談會宣講反惡罷，另黃國園黨部的系統有其文化，全桃也規劃百場「反惡罷說明會」，促請民眾踴躍站出來「桃園反惡罷的訴求很明確，就是不同意罷免」。

黃國園委員會主委、退役少將蔡忠誠和黃國園委員會常委也中壢區黨部副主委李慶融說，今天是母親節，看到這多支持者風雨無阻出席「站出來、戰獨裁」反惡罷說明會，令人感動，兩人呼籲大家一起拒絕挑起兩岸事端讓年輕人上戰場、譴責政府對內殺戮對外軟弱、反對國會對立造成國政紛亂，不同意罷免桃園六席優質立委替桃園多爭取259億建設預算，此刻需要您站出來，一起投下不同意罷免。

國民黨其他被桃園罷團送件二階立委名單，另有第一選區牛煦庭、第二選區涂權吉、第四選區萬美玲、第五選區呂玉玲、第六選區邱若華，萬美玲這兩天也以夾報方式籲請支持者投「不同意票」。

魯明哲在國民黨中壢區黨部廣告，與桃園市長張善政同框，拜託支持者投「不同意票」。（記者李容萍攝）

國民黨桃園第四選區立委萬美玲已經以夾報方式，拜託支持者投「不同意票」。（記者李容萍攝）

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