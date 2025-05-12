大南澳公地放領懸宕40年 蘇澳鎮長李明哲：遲來的土地正義

宜蘭縣蘇澳鎮長李明哲（左）指出，大南澳地區公地放領懸宕40年之久，遲來的土地正義依舊令人振奮。（資料照，蘇澳鎮公所提供）

2025/05/12 06:00

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〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳鎮大南澳地區公地放領拍板定案，蘇澳鎮長李明哲指出，這件事懸宕40年之久，遲來的土地正義依舊令人振奮。長期號召「還我土地」運動的朝陽里長李順義感慨說，這是歷史性的一案，攸關三、四百個農戶的土地正義，感謝行政院陳金德政委協助突破重重難關，讓大南澳農民得以落地生根，重獲歸屬感。

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李明哲指出，5月9日上午，行政院政務委員陳金德，偕中央各部會官員下鄉親臨蘇澳鎮朝陽里，於社區活動中心召開大南澳台拓地公地放領說明會，與會民眾上百人，多數是年邁長者及承襲務農的第二代、第三代。

陳金德於會中說明，此次公地放領標的全數為大南澳都市計畫區以外農地，放領標準需符合92年已於內政部公地放領審議委員會審查過的案件，當年因程序因素，審查未能完備，以至於公地放領案停擺。

陳金德擔任宜縣代理縣長期間，就曾經辦此案，深知案件時間久遠，跨部會協調難度非常高。他出任政委之後允諾協助此事，經一年多來密集跨部會議協調，終獲成果。

李明哲表示，原先以為爭取許久沒希望了，直至去年，陳金德多次率領部會官員到大南澳傾聽民意，感謝總統賴清德及行政院長卓榮泰，願以人民為念、還地於民、實踐土地正義。

朝陽里長李順義感慨地說，公地放領已經講了幾十年，大南澳先民當年到此墾荒、務農、開發樟腦，未能落地生根，隨著日人戰敗離台，土地收歸國有，先民及其後輩只能以向政府承租方式，延續農地生產，租金一繳就是半世紀甚至更久，而今能返還給農民，讓土地正義向前邁出一大步。

大南澳公地放領辦法：將以79年公告現值一坪400元價格，有條件開放申請。農民需於65年9月以前，有租用農地、耕作事實，迄今租約未曾中斷者，且於92年公地放領審議通過之個案。

而依相關規定不予放領部分：財政部：非農牧用地、非耕地租約等不符規定情形。交通部：道路建設計畫範圍。農業部：轄管農田水利設施。宜蘭縣政府：都市計畫範圍、河川道路等公共使用。

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長期推動「還我土地」運動的朝陽里長李順義指出，大南澳歷史性一案，攸關土地正義，讓大南澳農民得以落地生根，重獲歸屬感。（民眾提供）

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