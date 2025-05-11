「除舊汰欣」二階失敗主因曝！ 罷團將因「這1事」檢舉徐欣瑩

「除舊汰欣」團隊二階連署未達門檻，徐欣瑩罷免案宣告不成立。（資料照）

2025/05/11 21:39

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免新竹縣第一選舉區立委徐欣瑩民團「除舊汰欣」，昨天（10日）因為被選委會剔除2000餘份不合格連署書，遺憾宣布徐欣瑩罷免案二階未能達到法定門檻，大批網友替團隊抱不平，還有人懷疑是竹縣選委會刻意打壓讓罷免案不過關。對此，「除舊汰欣」今天（11日）發表聲明感謝外界聲援，但會發生這樣遺憾的結果主要是他們「造冊來不及」，新竹縣選委會依法行政、審查公正，呼籲外界不要將錯誤歸咎於選委會。

「除舊汰欣」昨天趕在二階送件截止期限將連署書送進新竹縣選委會，歷經約5小時的清點，竹縣選委會表示，本罷免案依法連署人數應為21527人，經清點計19521人，將函報中央選舉委員會逕為罷免案不成立之宣告。領銜人余筱菁事後聲明向支持者致歉，表示經過選委會剔除後，合格數量為19521份，法定門檻21527份，被剔除實在太多，無法達成門檻，很抱歉沒有辦法達成奇蹟。

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消息一出，大批網友紛紛替團隊抱不平，還有人懷疑竹縣選委會刻意打壓，還有人懷疑選委會錯誤解釋《公職人員選罷法》。對此，「除舊汰欣」團隊今晚發表聲明，「昨日，我們正式將新竹縣第一選區的二階罷免連署書送交選委會，最終很遺憾地，我們的有效件數是19521份，未達二階標準。會發生這樣遺憾的結果，主要是我們『造冊來不及』，在這裡，想向大家說明這次送件的造冊流程。」

「我們的造冊工作其實早已提前展開，但因為部分連署書尚未達成冊標準（例如不足50份的小冊），我們原本預計等到最後一刻收齊後再一併送印。沒想到志工們太拼、太努力，大家都用力收到最後一刻，原本各里不足50份的小冊、加上郵寄來的、以及當天現場志工拼命收來的，合計約有2000多份，最終都因來不及複印而未能完成送件。」

「我們真的是收到最後一分鐘，甚至在下午三點多記者會準備召開時，還有民眾主動趕來現場簽署。這一份份民意，讓我們非常感動，也非常自責，因為這些連署書，最終無法列入送件審查，被新竹縣選委會依規定剔除，無法計入總數。對此，我們深感遺憾。既然選罷法是我們選擇的戰場，我們就必須遵守它的規則。這次來不及造冊，的確是我們自己作業流程的問題。新竹縣選委會依法行政、審查公正，我們呼籲各界朋友，請勿將錯誤歸咎於選委會，更不應對其進行攻擊。」

「除舊汰欣」表示，「這場罷免行動，我們親身體會到在新竹縣推動罷免的艱難。志工日夜輪班、幾近力竭，而本次二階份數中，其實也包含了一階提議人重簽的份數。換句話說，即使補件，仍可能無法跨過法定門檻。在審慎評估後，我們決定不再消耗志工的心力與健康，將剩餘的能量，全力轉向支援其他更有希望成案的選區。」

「然而，我們也要嚴正譴責徐欣瑩立委在連署期間的不當作為。她不僅派出助理至各地連署站監視、拍照，甚至動用多台宣傳車，於我們連署站周邊高頻率巡迴，這些舉動無疑是對公民行使罷免權的干擾與壓力。原本就對罷免行動仍在觀望的民眾，往往因為這些威嚇式的行為而選擇噤聲，這與民主社會應有的自由表達背道而馳。徐欣瑩立委妨礙罷免，讓人民不敢站出來表態的行為，我們將正式向法院檢舉。」

「另外我們也在此要鄭重呼籲：近日已有多起帶風向、惡意抹黑的言論在網路上散布，我們團隊已全面蒐證，決不姑息，必要時將依法追究到底，讓造謠者付出代價。謝謝所有一路同行的朋友們。雖然我們在第一選區暫時止步，但我們仍堅信——民主的路上，沒有白走的路。」

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