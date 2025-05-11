未達130％安全門檻 罷免顏寬恒團體拚3萬7777份連署書

中二「解顏行動」持續收件，今天雖是母親節且下雨，志工不畏下雨，仍穿著雨衣在街頭宣傳連署。（「解顏行動」罷團提供）

2025/05/11 19:59

〔記者陳建志／台中報導〕中二「解顏行動」 （罷免顏寬恒）罷團雖在5月6日已送出超過法定門檻的3萬3099份連署書，不過因擔心送件的連署書不合格遭剔除，屆時需進行補件，已經宣佈將會持續收件，不過至從宣布順利送件後，收到的連署份數可說「慘不忍睹」，罷團擔心最後二階恐功虧一簣，志工這2天雖碰上母親節、下大雨，仍冒雨在街頭宣傳、擺攤，希望提醒民眾「補件告急」，能持續進行連署。

中二「解顏行動」罷團5月6日下午已經去台中市選委會送件，總共送出3萬3099份，比法定門檻3萬278份，多出2821份，達到法定門檻的109.3%，但因未達130%安全門檻，罷團將持續收件。

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為了繼續衝刺連署份數，罷團本週仍持續擺攤收件，但可能因民眾得知已經送件，認為已經達到二階門檻，各連署站來簽署的民眾都寥寥可數，甚至擺攤3個小時只收到個位數的連署書，讓罷團擔心若送件剔除份數過多，最後二階恐功虧一簣。

為了持續衝刺，昨天和今天雖是母親節慶祝高峰，加上連續2天都下大雨，但是罷團的志工沒有鬆懈，穿著雨衣、撐起雨傘，連續2天都持續在街頭宣傳、擺攤，向民眾宣傳「補件告急」的訊息。

「解顏行動」罷團發言人小彥今天表示，目前希望在5月底前，能將總份數衝到3萬7777份，比送件份數還要再多出4678份，希望還沒簽署的民眾能繼續簽署，若需要補件時，才能順利補上份數，不要讓新竹縣的遺憾重演。

中二「解顏行動」持續收件，這兩天台中下大雨，志工仍冒雨宣傳「補件告急」。（「解顏行動」罷團提供）

中二「解顏行動」持續收件，這兩天台中下大雨，志工仍冒雨宣傳「補件告急」。（「解顏行動」罷團提供）

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