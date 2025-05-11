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    搶救國民黨？傳盧秀燕罷免投票前選黨主席

    傳台中市長盧秀燕將在三階罷免投票前宣布參選黨主席。（記者蘇金鳳攝）

    傳台中市長盧秀燕將在三階罷免投票前宣布參選黨主席。（記者蘇金鳳攝）

    2025/05/11 19:47

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕由於國民黨多個地方黨部因一階提議有眾多「死亡連署」遭檢調搜索，傳出台中市長盧秀燕有意在罷免藍委第三階段投票前，對外宣布參選國民黨主席來救國民黨；對此，藍營地方人士表示，盧秀燕是很謹慎的人，若要選黨主席，一定評估且事先會有鋪陳，絕不會突然說要選，只能說盧秀燕可能在評估中，一切還待觀察。

    國民黨中央在台南市黨部遭檢調搜索時，毫無反應，因為在國際上搜索政黨的黨部是相當嚴重的事件，但是國民黨卻未作任何抗議動作，讓黨員相當不滿，及至陸續新北市、台北市黨部等地方遭搜索，北市黨部主委黃呂錦茹遭羈押，國民黨中央才如夢初醒，而台中市黨部也在日前遭到搜索，外界已說下一步就是國民黨中央黨部搜索，黨員痛心黨中央的不作為。

    藍營地方人士：尚待觀察

    因此，外界已認為國民黨將被「團滅」，傳出盧秀燕在黨面臨危急存亡之秋，有意在三階罷免投票前，宣佈參選黨主席救黨。

    對此，藍營地方人士認為，選不選黨主席，盧秀燕一直評估中，而且盧秀燕個性是很謹慎的人，若要選黨主席會有逐步的鋪陳動作，但目前尚未有跡象盧秀燕要選黨主席，地方人士表示，還是需要觀察看看。

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