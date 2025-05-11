葉元之參加板中校慶被學生嗆爆 連李正皓都留言大讚

葉元之（紅圈處）參加板中校慶。（圖翻攝自臉書粉專「Taco老師．墨力全開——深入閱讀與寫作」）

2025/05/11 20:56

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮狂襲，早前就被各界點名最有可能被罷免的板橋立委葉元之，昨天（10日）現身參加板橋高中校慶活動，沒想到卻遭學生當面嗆「大罷免大成功」，最後葉元之只能摸摸鼻子離開，引發網友熱議。

知名國文老師張玲瑜昨天在其臉書粉專「Taco老師．墨力全開——深入閱讀與寫作」發文，分享自己當天在板中校慶撞見葉元之被學生嗆的一幕，「板中這個大雨滂沱的校慶，讓我很感動。我快走的時候，突然看到葉元之穿著背心走進校門，同學們一看到他，立刻高聲道『大罷免，大成功』！委員說『欸，你們不要被民進黨誤導』，學生說『亂刪預算』、『審預算不用看資料』、『你自己在節目裡面講的』。態度大方堅定而溫和，這是民主的突襲檢查。」

請繼續往下閱讀...

張玲瑜的貼文曝光後，嗆葉元之的當事學生跳出來留言「嗆他的人是我」。原來，該名學生昨天就在Threads上PO文提到這件事，「剛剛葉元之來我們學校校慶被我遇到，我就直接大聲嗆爛他，要不是我腸胃炎還沒好我一定嗆更大聲，也算是幫志工們出一口氣！」

「我說你審預算資料都沒拿癱在座位上，（他）跟我說不要聽亂來的消息，我說你自己在節目上講的！（他又）跟我說那是機密預算，機密預算就可以這樣審喔？還說什麼他不是來搞政治，你看看你自己背心上寫什麼好不好？你的職位就是政治！實際見面之後更覺得這種立委應該要罷免掉」

該名學生的貼文吸引數千名網友讚爆，「板中老學長以你為榮」、「藍白支持者平常最愛把『政治退出校園』掛在嘴邊，但如果是藍白政客來的話他們就不會這樣講了」、「立法委員不談政治不然要彈橡皮筋ㄛ？謝謝最勇敢的台灣孩子，你棒棒」、「高二的兒子跟你同校，很驕傲孩子有你這麼棒的同學」、「你真的很讚，讓他的謊話無所遁形」。連板中畢業的知名主持人李正皓也被釣出：「學弟猛喔！」

一名板中學生在校慶遇到葉元之開嗆，釣出李正皓留言「學弟猛喔！」（圖翻攝自Threads）

學生PO出葉元之最後默默搭車離開學校的照片。（圖翻攝自Threads）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法