賴清德、馬英九同台慈濟浴佛節 冒雨祈願國泰民安

今晚禮佛活動，賴清德與馬英九都站在中正紀念堂高堂。（記者方賓照攝）

2025/05/11 19:45

〔記者楊媛婷／台北報導〕為慶祝佛誕節、母親節、全球慈濟日三節合一，慈濟基金會今（11日）晚間在台北中正紀念堂舉行「2025佛誕浴佛孝親感恩祈福會」，總統賴清德、前總統馬英九、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜都與會，共同誦念「祈福文」祈願國泰民安、天下無災。

今晚禮佛活動賴清德與馬英九都站在中正紀念堂高堂，蔣萬安與侯友宜則在一樓禮佛隊，內政部長劉世芳、各國使節等都出席本場活動。

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浴佛大典約在晚間6時多舉行，賴總統與現場超過2萬名信眾共同唱誦〈爐香讚〉，並且展開浴佛儀式，之後還一同誦念「祈福文」，祈願佛陀慈悲護祐眾生，也希望社會祥和無災無難，並祈願世界百業興盛、國泰民安。

因鋒面晚間降下大雨，不少與會信眾都笑稱這是真正的「浴佛」，認為是天降甘霖的好兆頭；慈濟基金會表示，慈濟於全球44個國家地區預計舉辦（含線上參與）近800場三節合一的浴佛典禮，總計超過20萬人次共同參與。

慈濟基金會今（11日）晚間在台北中正紀念堂舉行「2025佛誕浴佛孝親感恩祈福會」。（記者方賓照攝）

浴佛大典約在晚間6時多舉行，賴總統與現場超過2萬名信眾共同唱誦〈爐香讚〉。（記者方賓照攝）

前總統馬英九出席慈濟浴佛節。（記者方賓照攝）

蔣萬安等人在一樓禮佛隊。（記者方賓照攝）

侯友宜等人在一樓禮佛隊。（記者方賓照攝）

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