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    王瑞德：30藍委可能進入罷免三階投票

    王瑞德（中間墨綠外套者）8度南下力挺賴瑞隆（右）。（記者葛祐豪翻攝）

    王瑞德（中間墨綠外套者）8度南下力挺賴瑞隆（右）。（記者葛祐豪翻攝）

    2025/05/11 19:37

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕今天（11日）母親節，資深媒體人王瑞德8度南下高雄，力挺參加市長初選的民進黨立委賴瑞隆；針對大罷免，他預估最終有超過30位藍委，有機會進入第三階段投票。

    賴瑞隆今天偕同市議員李喬如、湯詠瑜、簡煥宗，前往鼓山內惟黃昏市場、苓雅武廟黃昏市場掃街宣講，資深媒體人王瑞德更8度南下力挺，祝福媽媽們母親節快樂，也期盼大家一起站出來，改變藍白國會結構。

    王瑞德強調，罷免是憲法賦予人民的民主權利，過去1年多來，藍白立委親共濫權，通過《國會擴權法》、《憲訴法》、《選罷法》、《財劃法》，並濫刪亂凍各部會總預算案，造成國會及國家施政空轉；他呼籲人民不能沈默，應勇敢站出來罷免親共亂台政客，唯有全民行動，才能守住台灣的民主成果。

    王瑞德指出，這次南下有兩個目的，首先，是大罷免在全國公民團體努力下，預估最終將有機會超過30位藍委，進入第三階段投票，他將持續在第一線，呼籲國人出門投下同意票。

    他說，其次，高雄城市發展需要一棒接一棒，他肯定賴瑞隆深耕高雄20年，擔任新聞局長、海洋局長，推動黃色小鴨、五月天代言與演唱會等重大活動，擔任立委更18次獲選公督盟優秀立委，爭取超過6千億元重大建設，懇請高雄鄉親支持栽培，讓高雄持續進步。

    賴瑞隆則謝謝公民團體、志工及青年朋友，在全國各地自發性投入罷免行動，展現強烈的人民監督能量，也讓對岸看見台灣民主的力量，「我們拒絕專制中共的手伸入台灣國會，民主繁榮台灣要延續下去!」

    賴瑞隆同時感謝王瑞德第八次南下相挺，在大雨中陪同掃街內惟市場及武廟市場，特別是在母親節當天，身體力行守護「台灣我們的母親」。

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