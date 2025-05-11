藍委稱志工月領8萬2 桃6刪邱罷團：收回不實言論否則提告

國民黨立委葛如鈞指控罷免志工「日薪2000元起跳」、「全職志工月領8萬2800元」，桃園第6選區「刪邱」罷免團隊今（11）要求葛如鈞收回不實言論，否則將號召全國志工團體與律師團，聯合採取法律行動。（資料照）

2025/05/11 19:22

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國民黨立委葛如鈞近日在網路直播節目中，指控罷免志工「日薪2000元起跳」、「全職志工月領8萬2800元」，桃園第6選區「刪邱」罷免團隊今（11）也發出3點聲明，對葛抹黑全體罷免志工與公民團體名譽的行為，表達最嚴正的抗議，並要求葛如鈞收回不實言論，否則將號召全國志工團體與律師團，聯合採取法律行動。

桃6「刪邱」罷團聲明指出，桃6刪邱罷免團隊均為基層公民自發組織，志工出於對公共事務的關懷與民主制度的信仰，並無所謂「高薪聘用」，葛如鈞所言「月薪8萬2800元」，毫無事實依據，屬不實指控，對團隊所有志工的名譽造成極大傷害。

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再者，呼籲葛如鈞應即刻收回不實言論，公開向35個罷免團體及全體志工致歉，若仍拒不更正，將號召全國志工團體與律師團，聯合採取法律行動，依法追究誹謗與損害名譽的責任，絕不寬貸。

罷團強調，民主政治中遵守法治是一件重要的事，更何況身為一合格的立法委員，所有事情均應本於事實，而非透過權力位階、造謠，企圖帶風向汙衊打壓人民的正當訴求，團隊將持續推動合法罷免程序，守護公民參與的空間，拒絕抹黑。

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