陳佩琪扯富立捐賴「210萬的好幾倍」富立回擊：不實指控

陳佩琪今日於臉書發文，指富立建設曾捐贈政治獻金予時任台南市長的賴清德總統，其金額為柯文哲所涉嫌圖利威京集團之京華城開發案所，收受之政治獻金210萬的好幾倍。（取自陳佩琪臉書）

2025/05/11 19:12

〔記者王姝琇／台南報導〕針對前台北市長柯文哲的妻子陳佩琪今日於臉書發文，指富立建設曾捐贈政治獻金予時任台南市長的賴清德總統，其金額為柯文哲所涉嫌圖利威京集團之京華城開發案所，收受之政治獻金210萬的好幾倍。富立建設回擊，陳不實指控做不實傳播，本公司對此將保留一切法律追訴權。

陳佩琪貼文提及，有人說現在不是爭執容積率了，是爭執民眾黨收了210萬的政治獻金，其實真要比誰收的政治獻金多，富立建設給賴市長的是我們的好幾倍呢！

請繼續往下閱讀...

富立建設發出聲明表示，陳醫師的指控皆於事實不符且錯誤類比。富立建設當年基於回饋台南鄉親創造社會公益的初衷，投標「鐵路地下化專案照顧住宅」，相關投標過程皆合法合規，依照政府採購法辦理，最後照顧住宅更獲得台灣鄉親的好評。

而陳醫師的指控，台南市府也已於去（113）年9月發新聞稿澄清，所有容積獎勵接依照都市更新條例及都市計畫法施行細則辦理，毫無不法之處。

此外，針對陳醫師指控本公司捐贈好幾倍政治獻金予時任賴清德市長一事，更是子虛烏有，請陳醫師莫以過往地方人士未經查證的不實指控做不實傳播，本公司對此將保留一切法律追訴權。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法