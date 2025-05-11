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    罷免徐欣瑩二階未達門檻 志工「這段話」讓大批網友讚爆！

    罷免新竹縣第一選舉區立委徐欣瑩的「除舊汰欣」團隊，10日宣布罷免案二階連署遺憾未能達法定門檻。（擷取自罷團領銜人余筱菁臉書）

    罷免新竹縣第一選舉區立委徐欣瑩的「除舊汰欣」團隊，10日宣布罷免案二階連署遺憾未能達法定門檻。（擷取自罷團領銜人余筱菁臉書）

    2025/05/11 20:30

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕罷免新竹縣第一選舉區立委徐欣瑩民團「除舊汰欣」，昨天（10日）宣布遺憾徐欣瑩罷免案二階連署未能達法定門檻。團隊志工代表「哈比」今天（11日）在社群發聲，表示「我們寧願光明正大的輸，也不要不擇手段的贏」，讓大批網友讚爆。

    「除舊汰欣」團隊昨天趕在截止時間前送件，不過新竹縣選委會清查後表示，本罷免案依法連署人數應為2萬1527人，經剔除不合格連署書後，清點計1萬9521份，未達門檻，罷免案不成立。領銜人、前新竹縣議員余筱菁發聲表示，被選委會剔除的實在太多，無法達成門檻，很抱歉沒有辦法達成奇蹟，但她還是要感謝大家從來沒有放棄過他們，也感謝所有前來支援的外縣市罷免團隊和在地民進黨黨公職。

    團隊志工代表「哈比」今天在Threads上發文，「謝謝大家的鼓勵，也謝謝大家為我們在格式不符而被剔除的這件事情發聲，但收到最後一刻導致來不及造冊，的確是我們自己的問題。說真的，我們最後一天份數差了幾百而已，我們也可以抄抄名冊、先衝數量就好，何必一直在網路上告急？何必在大雨中收件？那是因為，我們幾個領隊早就說好，我們寧願光明正大的輸，也不要不擇手段的贏！」

    她表示，「最後幾小時，連署書一直冒出來，心裡默默地祈禱可不可以有奇蹟發生？果然，最後奇蹟沒有降臨在我們身上，但我們的確已經盡了所有的努力了。希望竹一的經驗，可以告訴大家，連署書不要最後一天才交，造冊需要時間！也請大家不要花太多時間悲傷，我們現在要做的，是全力回防其他選區，如果無法35:0，我們也要拚34:0！」

    「哈比」說，「希望我們的經驗可以喚醒大家，我們要花更多心力在艱困選區身上，也希望我們這三個月來的努力，可以在竹縣的人們心中開出一朵小花。我以身為收瑩員為榮。」

    「哈比」的貼文讓大批網友讚爆，「你們已經做了很了不起的事唷」、「已經做的非常棒了」、「你們已經創造了奇蹟，我們都看見了，所有收瑩員都是最棒的戰士！」、「你們辛苦了！在這麼艱困的選區，可以做到收到最後的22000已經非常非常了不起，只是礙於格式被剔除，而被剔除的這些也是一張一位人民的怒吼，真的說的很棒『寧願光明正大的輸』，也不想跟徐欣瑩一樣在國會用不擇手段『關門』通過表決」、「在這個本來就完全不可能的區，把徐逼到開好多台造謠車來干擾，已經很棒了」、「竹一志工們都辛苦了！」

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