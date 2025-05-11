白沙屯媽祖遇大罷免倒退嚕？罷團：有心人擷取部分影像 陷媽祖不義

白沙屯媽祖進香回鑾，昨傳出鑾轎在通霄鎮遇到大罷免倒退嚕。（取自白沙屯媽祖網路電視台）

2025/05/11 18:40

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香回鑾，昨（10）日傳出在媽祖鑾轎在通霄鎮遇到支持大罷免的民眾欲鑽轎腳，但鑾轎卻「倒退嚕」一事。對此，苗栗縣罷團回應指出，有人刻意將畫面截取、加上過度刻意臆測，引發誤解，呼籲別讓宗教信仰被有心人士操作與陰謀論所利用。

白沙屯媽祖南下進香，「粉紅超跑」昨日上午返抵苗栗縣境，中午巡行通霄鎮時，大批信眾冒雨在路中間跪拜躦轎腳，鑾轎行至持「大罷免、大成宮」牌子的女子前，鑾轎突然停止、後退，隨後從跪拜隊伍旁快速通過，過程引發熱議。

請繼續往下閱讀...

由於「大成宮」是苗栗縣罷團總部，罷團指出，今年有許多來自全國各地熱心民眾自發性的配戴或自製罷免文宣隨行白沙屯媽祖前往北港進香，苗栗罷團則是與在地熱心居民合作設置點心攤形式進行連署行動。

「當時大量信眾在前面 尊重媽祖路線選擇」

罷團表示，根據影像顯示，除配有文宣的民眾外，當時現場有大量信眾排隊在前，作為媽祖爐下子弟，本應尊重媽祖路線的選擇，有心人刻意擷取部分影像操作輿論風向，大可不必，更是陷媽祖於不義。

罷團說，他們一直以最虔誠的心情面對這場社會行動，也尊重所有宗教信仰，絕不會也不敢對媽祖不敬，設攤原則以不阻路，僅提供信眾補給與資訊，絕不干擾神轎進香動線，也呼籲別讓宗教信仰被有心人士操作與陰謀論所利用，真正在為苗栗努力的人，都應把心思放在行動與願力上，而不是剪輯畫面、帶風向，媽祖慈悲，罷團堅持用和平、理性、愛家鄉的方式，繼續努力前行。

苗栗罷團回應，有人刻意將畫面截取、加上過度刻意臆測，引發誤解。（取自白沙屯媽祖網路電視台）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法