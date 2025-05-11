還差近5800件！王義川：全台罷團下週到基隆 拚罷免林沛祥連署

綠委王義川下午到罷團「基隆絕沛」總部宣講。（記者俞肇福攝）

2025/05/11 18:31

〔記者俞肇福／基隆報導〕民進黨立法委員王義川今天（11日）在基隆的罷團「基隆絕沛」總部宣講預告，從下週起，包括新北、彰化、苗栗罷免國民黨立委的二階連署書送件完畢，全台灣罷免團體都會齊聚基隆，為罷團「基隆絕沛」站台宣講，讓全台最後一位罷免國民黨基隆立法委員林沛祥二階連署，跨過法定門檻30394件，於5月23日前送進選委會。

距法定門檻還差5794件

根據罷團「基隆絕沛」公布的二階連署書，截至5月8日的連署書清點為24600件，距離法定門檻的30394件，尚差5794件，距離中選會規定送件截止日（5月23日），只剩下13天；罷團「基隆絕沛」今天邀請王義川、印太戰略智庫執行長矢板明夫等人到總部宣講，希望為二階連署罷免林沛祥的連署書做最後衝刺。

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王義川說，去年我們在討論罷免立委傅崐萁，當時大家都覺得不可能，講到王鴻薇、徐巧芯，大家不爽氣得要死、幹譙（台語）得要死，但是看票數都覺得不可能；結果，現在徐巧芯衝到160幾趴，嚇死人！

他說，罷免國民黨雲林縣立委丁學忠的罷團「雲林拔釘」當初在雲林擺攤連署十分艱難，從一開始，時常會被民眾罵「吃飽太閒，頭殼歹去」，搞到後來住在雲林北港的人要騎車過橋到外縣市的嘉義新港去連署，最終罷團「雲林拔釘」成功把二階連署送進選委會。

王義川說，基隆市前民政處長張淵翔進去戶政系統查察連署人個資，查察後去推動反罷免；如果警察逕自查詢民眾個人資料，警察馬上會被抓去關。結果民政處長進去查詢，基隆市政府縱容，基隆市長謝國樑有針對此事道歉嗎？沒有，他一句道歉都沒有！

王義川點名謝國樑當年當立法委員很少開會，出席率很低，換了林沛祥一樣，王義川話鋒一轉，基隆三少-謝國樑、林沛祥、張淵翔，3人出生就是阿哥，林沛祥在立法院一年多沒提案，林沛祥在政論節目說「他會怕罷免嗎？」王義川說，林沛祥很驕傲地說不怕罷免，他要連署罷免那個與他選立委的市議員鄭文婷，連署罷免市議員張之豪，他是趁機會報冤仇！

他表示，連署罷免議員才需要300多份，連300多份連署也要用抄的，真的是看不起基隆人，林沛祥選上立委，有好好認真出席開會提案嗎？有幫基隆爭取建設嗎？整天穿球鞋運動褲，好像要去打籃球，不認真當立委，難道不需要被罷免嗎？

王義川說，等下週新北市中永和、彰化、苗栗罷團二階連署送件完畢，全台罷免團體齊聚基隆，屆時基隆就會很熱鬧，看林沛祥嘴啾（台語）到何時？基隆鄉親大家一起來連署，「罷免林沛祥，基隆才安詳」！王說，基隆人去年就有罷免基隆市長謝國樑的經驗，雖然罷免結果最終失敗，但是罷免對基隆人來說，基隆人不怕，他對基隆人有信心。

林沛祥及國民黨基隆市黨部發言人黃申棟二人，對於罷團「基隆絕沛」邀請的貴賓相關言論，均不予回應。

罷免林沛祥的團體「基隆絕沛」今天辦活動，邀請綠委王義川（右二）、印太戰略智庫執行長矢板明夫（右三）、網紅皮筋兒（右一）等人宣講。（記者俞肇福攝）

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