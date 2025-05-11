嚇到不敢簽 她爆邱鎮軍、鍾東錦帶人嗆志工：我要看是誰在罷免我！

苗栗藍委邱鎮軍。（資料照）

2025/05/11 19:32

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕35名通過一階罷免提議的泛藍立委二階連署書近期相繼送件，雖然不少罷團收到的連署份數遠超法定門檻令人振奮，但目前至少還有7件罷免案二階告急，其中就包括苗栗山線選區立委邱鎮軍。大罷免行動開展以來時常分享各地罷團大小事的科技專家許美華，今天（11日）在社群爆料，邱鎮軍昨天（10日）和苗栗縣長鍾東錦帶了一批人威脅在地罷團志工，引發網友熱議。

罷免邱鎮軍二階連署將於明天（12日）下午截止送件，根據「反共護台志工聯盟」統計，目前邱鎮軍的連署書僅收到法定門檻的43.1%告急，但罷團仍不放棄，持續拚連署。許美華今天下午在臉書發文爆料，「苗栗黑勢力真的有夠囂張！先是前幾天光天化日之下，藍衣人公然拿球棒砸罷免宣傳車，然後是惡意在支持連署的友善店家門前，燒胎製造騷亂。昨天，苗二立委邱鎮軍和苗栗縣長鍾東錦，帶了20幾個人來連署站，公然放話威脅志工『我要來看看都是誰在罷免我』，嚇到現場民眾不敢來簽……」

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許美華接著說：「我知道苗栗很多人很害怕簽連署，就是因為邱鎮軍、鍾東錦這種黑色背景的政治人物橫行，讓苗栗總是烏雲罩頂。但是，苗栗人，你要永遠這樣下去嗎？你的下一代也要這樣被恐嚇被威脅一路嚇大嗎？你到底還要忍受這些惡勢力多久？苗栗是苗栗人的故鄉，自己的家鄉只能自己救，苗栗人為了苗栗開始勇敢起來好嗎？罷團志工已經颳風下雨站在街頭好幾個月了，他們一天到晚被咒罵被羞辱被恐嚇都沒有退縮逃跑，你們是在害怕什麼？」

「苗一陳超明、苗二邱鎮軍，5/12，明天下午5:30以前，一定要送件！現在拿起筆，簽下去，就是改變的第一步，停止生活在恐懼中！今晚，東海徐咖啡24小時營業不熄燈，一路連署到明天。苗栗人，剩最後24小時，算我求你們了！」

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