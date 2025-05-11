二階連署近尾聲 吳靜怡評「這10名藍委」被罷免機率高

吳靜怡預測被成功罷免的藍委前三名，由左至右分別為徐巧芯、羅廷瑋和傅崐萁。（資料照，本報合成）

2025/05/11 18:51

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免二階連署紛紛送件，政治評論員吳靜怡今天（11日）預測至少有10席國民黨立委在第三階段投票有較高機率被罷免掉。同時她也直言，大罷免行動到了第三階段會升高為朝野和新崛起公民第三勢力的新戰場，後續發展將深刻影響台灣未來幾年的政治生態。

吳靜怡今天下午在臉書發文，「罷免立委只要達十位，資深評論員王瑞德就會剃光頭，到底會不會過十位呢？我只能說，請準備好剃頭刀吧！綜合第二階段達成率、選區基本盤以及地方動員情況，預判至少有10席國民黨立委在第三階段罷免投票中具備較高的被罷免可能性，這些立委多數符合幾項兩大關鍵指標：連署率特別高、選區綠營票源較強或個人爭議度高。」

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吳靜怡列出10名她認為有較高機率被罷掉的藍委，首先是北市松信立委徐巧芯，「達成率178%全國最高，約18%選民參與連署，遠超門檻。台北市在2024總統大選賴清德與侯友宜票數五五波，提供基本盤優勢，加上徐巧芯爭議言行多次成為輿論焦點，動員起來跨陣營反感者眾多。預計投票同意票有望逼近甚至超過其當選時得票數，罷免通過機率極高。」

第二個是台中六選區立委羅廷瑋，「達成率169%，連署數逾4.6萬份，在中部排名第一。台中市為六都之一，賴清德總統選舉得票在台中居於第一。羅廷瑋所在選區屬藍綠激戰區，2024立委選戰也較激烈，柯文哲效應遞減許多，如今罷免連署遠超門檻，顯示綠營基本盤再加上中間選民已被大幅動員，一旦投票動員延續，通過門檻的勝算相當可觀。」

第三個是國民黨團總召、花蓮縣立委傅崐萁，「達成率169%，東部最高。花蓮一向為深藍票倉，此次還有3.3萬人連署罷免傅崐萁，約占全縣選民16.9%，雖花蓮縣2024總統藍營得票大於綠營倍數，但傅崐萁個人爭議（戰天下、水泥案、前科等）累積成反傅聯盟，包括部分藍營正藍軍亦對其不滿，只要這3萬多連署者在投票日『一人帶一票』擴散支持，約可產生6萬餘同意票，超過罷免門檻所需票數約4.8萬票，罷免成功並非沒有可能性。」

第四個是北市中山、北松山立委王鴻薇，「達成率165%，實際提交連署達4.58萬份。王鴻薇選區屬台北市中心，選民結構多元，2020年總統蔡英文在此區大勝10%，2024賴清德和侯友宜差不到1％。王鴻薇本人擅長媒體戰但言論風格尖銳，支持者與反對者兩極分明。從連署高達選民15%以上看，反對王鴻薇連任的動能極強，預計集中火力動員此區罷免，使其成為首都指標戰，王鴻薇被罷免的風險極高。」

第五個是台中四選區立委廖偉翔，「達成率141%，連署數逾4.6萬，領先該選區門檻一萬六千多份。廖偉翔其實是傳統綠營較強的都會區，民進黨在此區經營已久。2024總統賴清德在台中拿下近四成（37.6 %）居首，再加上柯文哲影響力對半，提供罷免方堅實票源，廖偉翔屬新人立委，面對如此高張力的罷免動員，抵抗力相對薄弱，一旦投票日綠營催出基本盤，同意票很可能超過門檻。」

第六個是北市港湖立委李彥秀，「達成率142.0%，連署數4.52萬份。李彥秀所在內湖/南港選區藍綠勢均力敵，該區民進黨立委高嘉瑜上一屆曾經當選，顯示綠營並不弱勢，中間選名和民進黨將整合同選區全力拉票，李彥秀罷免案通過的可能性相對較高。」

第七個是新竹市立委鄭正鈐，「達成率149.8%，連署數5.31萬份。新竹市2024三組總統候選人票數接近，賴清德僅小幅領先侯友宜，柯文哲在此也有不低支持。深藍與白營聯手對罷免有潛在威脅，新竹市傳統上也曾多次選出民進黨首長，此次連署率將近150%已打下基礎，可預期罷免投票若能突破五成以上投票率，鄭正鈐恐有危機。」

第八個是台中五選區立委黃健豪，「達成率148.7%，連署數5.4萬份。黃健豪的選區過去屬藍營優勢區域，但2022年立委補選民進黨曾經贏得此區，可見板塊並非牢不可破。此次黃健豪高票當選後不久即遭遇大規模罷免連署，簽名人數之多顯示地方對其不滿聲浪超出預期。由於該區選民結構涵蓋都會與郊區，動員難度相對適中，綠營若能結合地方派系與年輕選民的力量提高投票率，黃健豪成為被罷免名單的一員並非不可能。」

第九個是台東縣立委黃建賓，「達成率144.4%，臺東縣連署超過1.66萬人。臺東一向藍盤較大，但連署人數已達全縣選民約14.4%。由於臺東選民總數較少，罷免門檻票數僅約2.8萬左右。只要此次連署的選民大多在投票日投下同意票，再吸引部分原本未連署的年輕族群或不滿現狀者出來投票，突破2.8萬同意票並非不可及。民進黨在臺東雖非執政黨，但歷次大選仍有三四成基本盤，加上黃建賓知名度不高、問政表現尚無亮點，泛綠勢力團結再加上年輕人，翻盤機率高。」

第十個是桃園一選區立委牛喣庭，「達成率143.7%，連署數近4.88萬份。桃園市在2024年賴清德總統票同樣拿下第一，牛煦庭為首次當選的年輕立委，其選區（桃園蘆竹龜山）包含許多都會新興人口，政治光譜中間選民居多。此次連署率高達144%顯示出都會年輕選民對國民黨的不滿有集結發酵之勢，桃園地方上的民進黨組織動員力一向強勁，預計在第三階段將全力催票，同時，牛煦庭缺乏深厚經營，抗壓能力未知，成為被罷免名單的可能性相對突出。」

吳靜怡表示，「以上預判的10席立委，涵蓋北部（台北、新竹、桃園）、中部（台中）、東部（花蓮、台東）等不同區域，大多數所在選區的2024總統選舉皆呈現綠大於藍或勢均力敵的局面，再加上二階連署成果亮眼，罷免案在第三階段通過的勝算較高。當然，最終結果仍取決於投票日當天的動員與投票率，如果投票率不足40%，代表同意票佔恐怕不足風險會提高。」

她指出，「國民黨比罷免志工團體擁有豐厚組織經營優勢，若投票率未過五成，恐怕不同意票會高於同意票機會變大，因此，罷免方仍需延續前階段的熱度，全力催出選民投票，同時，國民黨方面預料也將動員基本盤抵制罷免（動員支持者不投票或投反對票），力圖保住席次。」

吳靜怡表示，「總而言之，大罷免行動已從地方選民對個別立委的不滿，到了第三階段會升高為朝野政黨和新崛起的公民第三勢力的新戰場，其後續發展將深刻影響臺灣未來幾年的政治生態，各方都必須在競合關係上繃緊神經，迎接這場前所未有的政治風潮最終結果。這把剃頭刀，無論如何，都是剃往反民意的那一邊。」

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