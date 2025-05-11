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    藍委葛如鈞誣指志工日薪2千、全職月收8萬 罷魯團隊斥惡意抹黑

    桃園市罷免第三選區立委魯明哲的「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊志工，澄清並無所謂「高薪聘用」。（記者李容萍攝）

    桃園市罷免第三選區立委魯明哲的「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊志工，澄清並無所謂「高薪聘用」。（記者李容萍攝）

    2025/05/11 17:34

    〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨立委葛如鈞9日於網路直播節目中，稱聽說推動罷免藍委的團體「志工日薪2000元」、甚至誣指「全職月薪8萬元」，桃園市罷免第三選區立委魯明哲的「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊總召Dora回擊表示，此等言論嚴重誤導視聽、惡意抹黑全體志工與公民團體名譽，團隊表達最嚴正譴責，呼籲葛如鈞應立即收回不實言論，並向全國35個罷免團體及全體志工公開道歉。

    Dora提3項聲明表示，全國所推動罷免案的多為基層公民自發組織，志工出於對公共事務的關懷與民主信仰，自費行動、忍受壓力挑戰，並無所謂「高薪聘用」。葛委員所稱「月薪8萬」，毫無依據，屬不實指控，嚴重傷害志工人格與民主運動。

    其次，葛如鈞身為民意代表，竟於公開平台散布誇大不實言論，誤導公眾、污衊民主實踐，已超越言論自由。團隊已完成影音蒐證，並將研議聯合法律行動，依法追究誹謗與損害名譽責任。

    最後，憲法與公職人員選舉罷免法保障人民行使罷免權。各地罷免團體依法發起行動，促進問責與深化民主，不容特定人士惡意抹黑與汙名化。

    出家40年的梵因法師也說，日前三選區多位罷團志工下午連署收工前，大夥伸出手臂，看誰的手臂比較黑？世間人都是比美白的，為何這群人却在比黑醜？每位志工都是無私奉獻的連署菩薩，他相信台灣正在治療一場民主癌症，好的藥吃了肯定有藥效反應，各種亂象正足以證明，這是病癒的徵兆。

    桃園市罷免第三選區立委魯明哲的「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊志工，澄清並無所謂「高薪聘用」。（記者李容萍攝）

    桃園市罷免第三選區立委魯明哲的「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊志工，澄清並無所謂「高薪聘用」。（記者李容萍攝）

    桃市三選區連署志工伸出手臂，看誰的手臂比較黑？（梵因法師提供）

    桃市三選區連署志工伸出手臂，看誰的手臂比較黑？（梵因法師提供）

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