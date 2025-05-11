憲訴法明開說明會 柯建銘：沒有程序正義何來實質正義

針對「憲法訴訟法釋憲案」，立法院民進黨團總召柯建銘明將出席憲法法庭所開的說明會。（記者謝君臨攝）

2025/05/11 17:29

〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨、民眾黨聯手修「憲法訴訟法」，提高違憲判決門檻，行政院提覆議遭立法院否決，立院民進黨團聲請釋憲及暫時處分，憲法法庭明將舉行說明會。對此，民進黨團總召柯建銘今開記者會指出，憲法法庭史上首次開說明會，明天未涉及實體內容的問題和解釋，了解程序問題而已。他也強調，大法官謹慎審理，「沒有程序正義，何來實質正義。」

記者會正式開始前，柯建銘首先向全國所有母親表示「母親節快樂！」針對憲法法庭明日的憲訴法說明會，柯說，他和黨團幹事長吳思瑤、立委鍾佳濱，以及辯護律師會出席參加，「我們是釋憲聲請人。」對造是立院方，藍白立委會參加。

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柯建銘接著說明憲訴法修法沿革，指其前身是「司法院大法官審理案件法」（大審法），民國36年12月25日行憲後，翌年1月大法官開始解釋憲法，代表憲政機關的憲政行為。他強調，「憲法是國家根本大法，沒人能站在憲法對立面。」任何國家在政務運作時，一定要合憲合法，否則變成違法違憲的政府。

柯建銘指出，行憲後，大法官自行開會，用內部規則方式處理如何解釋憲法的程序性問題，應該遵守哪些要件；到了1993年，也就是國會全面改選那一年，才改為大審法；2018年12月18日，立院三讀通過憲訴法，走到另一個境界，翌年1月4日總統公告，3年後實施，2022年1月4日開始實施。

柯建銘表示，上會期藍白修改憲訴法，提高違憲判決門檻，「我們認為有違憲之虞，聲請釋憲。」他說，今年1月15日憲訴法覆議案遭否決後，和1月23日總統公告後，他均分別領銜聲請釋憲及暫時處分，「前後都包起來，免得到時有爭議，法律程序上我們做到完整。」

對於明日說明會，柯建銘說，過去從未開過，為何要開？應是大法官對於立院舉手表決、收音等過程混亂，要釋疑、釐清，大法官只想了解程序性問題為何，明天沒有涉及實體內容的問題和解釋；但「沒有程序正義，何來實質正義。」立院公報並不重要，因為大法官看的不是公報，而是整個實體審查程序上的問題。

有關明天的態度立場，柯建銘說，民進黨團會詳述這屆立院以來，整個藍白毀憲亂政，從國會恣意妄為的擴權被判違憲，後來憲訴法也是相同程序處理，用立院史上所沒有的程序「舉手表決」，立法程序嚴重瑕疵及違憲性，「即便戒嚴時期老蔣也不敢如此。」

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