高虹安進果菜市場宣傳反罷免 罷團被趕怒批雙標

涉貪停職的新竹市長高虹安大剌剌進到果菜市場宣傳反罷免遭疑濫用行政資源，市府發佈新聞稿撇清，但市議員曾資程狠批：罷團志工宣傳連署被趕走，這不是雙標，什麼是雙標？稱市府用競選期間各候選人都可進到果菜市場的情形來說明，根本是打臉自己。（合成照片由曾資程提供）

2025/05/11 17:11

〔記者洪美秀／新竹報導〕涉貪停職遭罷團發動罷免的新竹市長高虹安，二階罷免連署份數達5萬1318份，高虹安為反制罷免，昨與市府民政處長施淑婷及產發處長嚴翊琦和果菜市場副總蔡文盛等人進到果菜市場宣傳反罷免遭疑濫用市府資源，市府今天發佈澄清稿稱過去民進黨的立委候選人也曾進到果菜市場進行競選活動，撇清濫用市府資源情事。市議員曾資程則打臉稱，選舉期間各政黨候選人當然都可到果菜市場拜票，但只有高虹安可進到果菜市場反罷免，罷團志工要宣傳罷免連署，卻多次遭驅離，這不是雙標，什麼才是雙標？

曾資程說，他揭露高虹安濫用市府資源進到果菜市場內反罷免，除市府官員及市長室秘書和民眾黨議員隨行陪同，還有多人舉牌進到果菜市場，他要說的是，「反罷免可以進入果菜批發市場宣傳，是不是意謂著罷免宣傳也可以進入果菜批發市場宣傳」，但市府的澄清稿卻導向選舉期間，誰都可以入內拜票宣傳，酸市府是有閱讀障礙嗎？還是故意混淆視聽。

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他說，罷團志工多次到果菜批發市場外擺攤號召連署卻被驅趕，但高虹安卻可大陣仗進到果菜市場內反罷免，高虹安是涉貪停職狀態，卻還能濫用市府資源，未來罷團若進到果菜市場內向攤商及市民宣傳三階投同意票，希望市府也讓罷團進入果菜市場宣傳，才不會被批雙標。

市議員劉康彥辦公室主任林士凱也說，遭停職的高虹安可帶著市府一級主管進到果菜市場宣傳反罷免。但高虹安已被停止職權，卻動用市府資源，市府的行政中立根本蕩然無存。更荒謬的是，過去罷團希望進到果菜市場，向市民說明罷免的理由，卻一再遭到市場管理員驅趕，甚至連在人行道上簽署第二階段連署都被阻止。他自己就曾3次被驅趕，這是標準的「只許州官放火、不許百姓點燈」。

市府今天發佈新聞稿稱有民進黨議員在社群批評高虹安前往果菜批發市場宣傳，經查，2023年11月12日，時任民進黨籍立法委員候選人也曾偕同民進黨籍議員前往果菜批發市場進行競選宣傳活動。顯見果菜批發市場雖如同議員所述是市府100%投資的公司，但市府在相關處理程序上皆秉持相同立場，並無雙重標準，未有市府資源濫用情事。

涉貪停職的新竹市長高虹安大剌剌進到果菜市場宣傳反罷免遭疑濫用行政資源，市府發佈新聞稿撇清，市議員劉康彥辦公室主任林士凱稱他多次與罷團志工到果菜市場說明罷免理由卻都遭驅趕，批市府就是兩套標準。（林士凱提供）

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