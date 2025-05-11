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    首頁　>　政治

    大罷免二階連署近尾聲 柯建銘：泛藍至少31席被罷掉

    立法院民進黨團總召柯建銘預言，泛藍陣營至少31位立委會被罷免。（記者謝君臨攝）

    立法院民進黨團總召柯建銘預言，泛藍陣營至少31位立委會被罷免。（記者謝君臨攝）

    2025/05/11 16:50

    〔記者謝君臨／台北報導〕大罷免第二階段連署邁向尾聲。立法院民進黨團總召柯建銘今（11）日斷言，泛藍陣營37席區域立委（包含無黨籍立委陳超明）中，至少有31席會被罷掉，而苗栗縣立委邱鎮軍也有可能，如此就達32席，「因為他們瞎搞胡搞、毀憲亂政，才造成今天大罷免時代的來臨。」柯認為，大罷免一定大成功，民意反撲共產主義、反對藍白紅合作賣台。

    針對「憲法訴訟法釋憲案」，憲法法庭明將舉行說明會，釐清立院於三讀程序中是否符合法定程序規定。柯建銘今特別舉行記者會進行相關說明。

    期間，柯建銘再次批評立法院長韓國瑜，指韓是罪魁禍首，全世界國會沒有像韓這樣開法，其中還有立院秘書長周萬來、議事處長高百祥，發明「舉手表決」等方式，「想怎麼幹就怎麼幹」，讓台灣人民看不下去，發動大罷免、大成功。

    柯建銘也斷言，泛藍陣營37席區域立委，至少有31位一定會被罷掉，除了徐欣瑩、謝衣鳯、陳超明、邱鎮軍等人，而邱鎮軍也有可能（被罷免），明天最後一批會送，看邱會不會過，沒過就31席，過就32席。柯強調，因為他們瞎搞胡搞、毀憲亂政，才造成今天大罷免時代來臨。

    柯建銘說，沒有人如此恣意妄為，全世界獨創佔領主席台後用暴力、強迫、威脅等手段，甚至用「舉手表決」方式，引發大罷免時代來臨，代表人民看不下去。

    「沒有程序正義、絕對沒有實質正義。」柯建銘表示，韓國瑜違反程序正義、違憲違法，不協商，也不讓委員會開會，沒收委員會、沒收協商民主，這是非常嚴重的現象，全世界大概找不到第二個案例，人類有史以來的會議也找不到這種案例，只有藍白合作才會創造出恣意妄為，以為國會過半什麼都可以亂幹。

    柯建銘也說，民眾黨主席黃國昌2026年沒機會選新北市長，更遑論2028年要選總統，大白天就在做白日夢，黃粱一夢，大罷免浪潮下整個藍白被台灣人民徹底毀棄。4月26日在凱道，那天就是藍白政治死亡宣告，也領了政治死亡證明書，所以上週五在立院的表演，都是為了怕被罷免，何其可笑，都沒有用。

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