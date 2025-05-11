國民黨團竟高喊「大罷免大成功」？！院會影片瘋傳 沈伯洋曝真相……

國民黨團上週在立法院院會竟然高喊「大罷免，大成功」的影片在網上瘋傳掀熱議。（圖翻攝自Threads）

2025/05/11 19:21

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕各地罷團近期相繼送出罷免國民黨立委二階連署書，捷報頻傳，不少原先不被看好有機會罷掉的深藍選區，收到的連署份數竟然遠超法定門檻，讓外界跌破眼鏡。隨著大罷免勢頭越來越旺，面對空前危機的國民黨團，上週在立法院院會竟然高喊「大罷免，大成功」的影片在網上瘋傳掀熱議，民進黨立委沈伯洋也被釣出曝「真相」。

立法院院會上週五（9日）通過「紀念日及節日實施條例」，增加教師節、台灣光復紀念日、行憲紀念日、小年夜，勞動節也改為全國放假，立即開始實施，也就是今年下半年將增加3天國定假日。該案順利三讀後，國民黨嗨喊「還假於民」，外界質疑此舉是為消弭大罷免怒火，就同先前藍白高喊「還錢於民」全民普發萬元現金一樣，但根本於是無補，不少人酸「假照樣放，藍委照樣罷」！

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與此同時，國民黨團當天慶祝「還假於民」法案通過時，在院會拿著手舉牌高喊口號慶祝，但網上瘋傳的影片卻清楚聽到藍委們喊的口號竟然是「大罷免，大成功」，讓網友們看了丈二金剛摸不著頭緒，「是不是喊錯了？」、「怕到亂了分寸？口號亂喊？」、「真的謝謝ㄟ，國民黨自己喊大罷免大成功，那我們就不客氣了」、「難得藍綠有共識了欸」、「既然都真心誠意的喊話了，那就只好大發慈悲的幫KMT完成心願了」。

不過綠委沈伯洋跳出來還原當天真相，國民黨團喊得其實不是「大罷免，大成功」，「因為他們自己喊了一個我們聽不懂的口號，是『XXX，大成功』。所以我們就喊大罷免，他們就會接著喊大成功。完全不知道為何他們可以想出這種口號……」。因此網上瘋傳影片聽到的「大罷免」，其實是民進黨的立委們喊的。

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