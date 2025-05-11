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    中共統戰染指白沙屯媽祖遊庄！ 陸委會：未申請「將依法嚴查」

    中國泉州富美宮以祖廟名義來台遶境，拜會地方宮廟、蕭氏宗親會及里長，5月12日將首度參加白沙屯媽祖遊庄，巡境白沙屯媽祖的轄區，引發宗教統戰疑慮。（圖擷取自臉書）

    中國泉州富美宮以祖廟名義來台遶境，拜會地方宮廟、蕭氏宗親會及里長，5月12日將首度參加白沙屯媽祖遊庄，巡境白沙屯媽祖的轄區，引發宗教統戰疑慮。（圖擷取自臉書）

    2025/05/11 16:19

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共統戰染指白沙屯媽祖遊庄活動！《自由時報》今天獨家披露，中國泉州富美宮以祖廟名義來台遶境，5月12日將首度參加白沙屯媽祖遊庄，引發統戰疑慮。對此，陸委會表示，政府從未收到福建泉州富美宮來台遶境之交流申請案，已由主管機關蒐證中，後續將依法嚴格查處。

    陸委會指出，媒體報導中國福建泉郡富美宮以祖廟名義來台遶境，卻連日拜會各縣市地方宮廟、蕭氏宗親會及里長，明日將參加白沙屯媽祖遊庄活動，引發地方人士側目一節，政府早於日前接獲檢舉，並派員全程稽查。

    陸委會說明，中共近年以宗教交流之名，實質上對台進行統戰滲透，其目的在藉由宗教信仰認同，進而達成「政治認同」與「促融促統」的對台政策目標。我方已持續嚴格審查宗教交流案件，以建立健康有序的交流環境。

    陸委會強調，政府從未收到福建泉州富美宮來台遶境之交流申請案，但地方上卻出現泉州富美宮的神轎四處造訪，是否有人刻意規避申請或虛偽申請，從事中國宮廟來台宗教交流，已由主管機關蒐證中，後續將依法嚴格查處。

    陸委會強調，政府從未收到福建泉州富美宮來台遶境之交流申請案，但地方上卻出現泉州富美宮的神轎四處造訪，是否有人刻意規避申請或虛偽申請，從事中國宮廟來台宗教交流，已由主管機關蒐證中，後續將依法嚴格查處。（記者陳鈺馥攝）

    陸委會強調，政府從未收到福建泉州富美宮來台遶境之交流申請案，但地方上卻出現泉州富美宮的神轎四處造訪，是否有人刻意規避申請或虛偽申請，從事中國宮廟來台宗教交流，已由主管機關蒐證中，後續將依法嚴格查處。（記者陳鈺馥攝）

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