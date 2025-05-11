「拔羅波」感謝祭大遊行 母子共度難忘「公民母親節」

罷免團體發起感謝祭大遊行，感謝民眾相挺。（記者陳奕劭攝）

2025/05/11 17:27

〔記者陳奕劭／新北報導〕今天（11日）是母親節，是許多家庭餐廳吃飯、旅遊感謝媽媽養育之恩的日子。發起罷免新北市第11選區藍委羅明才的團體「拔羅波」舉行「拔羅波感謝祭大遊行」，感謝地方鄉親響應連署，罷免第二階段順利送件，有媽媽帶著小孩參加遊行，一同度過此生難忘的「公民母親節」。

罷免團體「拔羅波」與團體「女力護國」今天舉行「拔羅波感謝祭大遊行」，感謝地方鄉親、議員們、友善店家相挺，儘管當天下雨，仍吸引一百多位民眾參加，甚至有媽媽帶小孩參加，眾人隨後高喊「罷免羅明才、新店有未來」、「大罷免大成功」等口號後從拔羅波總部出發，遊行隊伍一路行經議員陳乃瑜、陳永福服務處、大豐社福館、友善店家「這咖啡」，並在中興路橋唱起「同意罷免歌」諷刺羅明才。

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眾人行經陳乃瑜服務處時，服務處主任贈送「白蘿蔔」給參加遊行的小朋友，宣示要為下一代留下更好的環境，也期許小朋友長大一齊守護台灣。

作為二階成功送件的艱困選區，「拔羅波」發言人琪琪表示，不僅內部共識要凝聚，外部必須強調國家的亂象要導正，目前全台許多選區與新北第十一選區相近，仍然繼續收件，希望民眾在最後階段勇於響應。

羅明才近日唱歌反對罷免，琪琪指出，感謝羅委員作歌幫忙宣傳，兩邊聲音不一樣，也希望同意罷免的心聲也能傳播出去。

罷免進入第三階段面臨情勢激化，志工可能遭到嗆聲、攻擊，琪琪說明，「拔羅波」一直以來希望理性溝通，應對可能的肢體衝突，團隊會要求志工攜帶密錄器，也會請求警方協助自保。

帶小朋友參加遊行的媽媽受訪說，遊行安排在母親節令她印象深刻，呼籲還沒簽的民眾趕快簽連署。

有媽媽帶著小孩參加遊行，與罷團領銜人吳柏瑋合影，一同度過此生難忘的「公民母親節」。（記者陳奕劭攝）

罷免團體「拔羅波」行經陳永福服務處，陳永福誇讚罷免團體的努力。（記者陳奕劭攝）

陳乃瑜服務處主任廖振宏贈送「白蘿蔔」給參加遊行的小朋友，宣示要留給下一代更好的環境。（記者陳奕劭攝）

一百多位民眾參加參加感謝祭遊行，在街角等待過馬路。（記者陳奕劭攝）

遊行隊伍一百多人行經議員陳永福服務處，慶祝遊行圓滿成功。（記者陳奕劭攝）

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