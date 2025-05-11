賴清德：罷免有分善罷、惡罷 藍委如順應民意自然有解

總統賴清德認為罷免有分善罷跟惡罷，善罷是公民團體依憲法賦予權利的自主行為，由政黨推動、沒有民意基礎、抄名冊的則是「惡罷」。（資料照）

2025/05/11 15:49

〔記者陳昀／台北報導〕大罷免白熱化，總統賴清德日前接受週刊專訪表示，他認為罷免有分善罷跟惡罷，善罷是公民團體依憲法賦予權利的自主行為，不必然支持特定政黨，至於由政黨推動、沒有民意基礎、抄名冊的則是「惡罷」，如果國民黨立委有順應民意改變，自然而然可以解決罷免問題，可惜這個機會錯失掉了。

賴清德日前接受週刊專訪，訪談影片昨再釋出。賴表示，他曾在院際協調時跟立法院長韓國瑜提到佛經中的「菩薩畏因、眾生畏果」，罷免是公民團體發動，沒有人有辦法主導，也沒有人有辦法阻止，如果要解決罷免的問題，那個「因」一定要先去掉。

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賴清德指出，「因」是指立法委員的表現，造成公民團體的擔憂，民團才會不辭辛勞推動罷免，如果要解決罷免問題，如果韓國瑜願意、國民黨主席朱立倫願意，應該要求黨籍立委應該順應民意，如果他們有改變，自然而然就可以解決罷免問題。

賴清德說，這就是他藉由「美國總統川普就職典禮慶賀團」的機會邀請韓國瑜見面，以及運用總統的院際協調權的原因，這都是在釋出善意，當時韓國瑜也願意用追加減預算解決中央政府總預算的問題，韓國瑜、行政院長卓榮泰也見過面，但最後朝野協商在野黨依然反對，「很可惜，這個機會錯失掉了」。

賴清德說，他認為罷免有分善罷跟惡罷，善罷就是公民秉持憲法賦予的權利發動的自主行為，這是憲政體制下的公民權利，他們只是想要把不適任的立法委員罷掉，不必然支持哪個政黨，因為罷掉的選區還要重選，政黨只要推出適當人選，誰當選是不一定知道的。

賴清德指出，罷免國民黨立委是公民團體推動，很辛苦的一個一個連署，所以沒有作假的問題；政黨從背後推動，因為沒有民意基礎，自然就會抄黨員名冊，這是惡罷。他說，如果把公民團體基於國家發展，善意推動要讓不適任立委離開立法院，刻意說成惡霸，這是沒有尊重憲法，也沒有尊重公民的權利。

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