陳佩琪質疑南鐵東移2.56倍合法？ 南市府痛批：誤導言論

陳珮琪談及柯文哲涉及的京華城案時指出，為何南鐵東移，南市府給建商2.56「倍」的容積率是合法的，但台北市給20「百分比」卻是非法的？（資料照）

2025/05/11 16:17

〔記者王姝琇／台南報導〕民眾黨前主席柯文哲的妻子陳佩琪在臉書發文，質疑「南鐵東移『倍數』容積率合法，但柯給「百分比」就圖利罪？」對此，南市府今嚴正澄清指陳「誤導言論」。

南市府聲明稿表示，有關南鐵照顧住宅依法使用容積，本府已多次於市府官網澄清專區闢謠，近日陳佩琪發言刻意引用錯誤舊資料，扭曲事實，誤導媒體與大眾，對本市依法行政的努力造成嚴重誤解，本府嚴正澄清。

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南市府強調，照顧住宅係為都更案，容積率依法審核，照顧住宅，係配合鐵路地下化重大建設合理維護拆遷戶之居住權益，所辦理之市政建設計畫，採公有地公辦都市更新極具重大公益性，經當時內政部營建署同意並經行政院納入都市更新示範計畫。

市府受理相關都市更新案之審議作業，皆依都市更新條例及都市計畫法等相關規定，提送會議審查實施者依法申請之容積獎勵，總計申請50%容積獎勵，基地法定容積為210%，最終設計容積結果為210%x（1+50%）=315%，完全符合法令規定，並非外界謠言538.4%，本府再次重申。

其次，陳珮琪所謂「2.56倍容積」實為惡意誤導；此一說法早在市府澄清專區已有多篇新聞明確駁斥，但陳依舊執意引用錯誤數據混淆視聽，令人遺憾。市府嚴正呼籲，停止以舊誤資訊炒作議題、誤導社會大眾。

南市府表示，照顧住宅是照顧拆遷戶的政策，與京華城出發點不同，所循法令程序皆不同，照顧住宅係為解決南鐵拆遷戶居住問題而設，保障拆遷戶的居住權益而推動的市政建設，這是台南市政府落實「居住照顧」的社會責任，具有高度公益性，不容錯誤對比商業建案或政治案件。

南市府再次強調，依法行政，程序嚴謹，所有決策都有法令依據、專業審議與中央主管機關支持，本府再次鄭重呼籲：請勿再以不實資訊攻擊市政，混淆視聽、傷害市民信賴。

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