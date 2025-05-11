情況並不樂觀！彰化罷免謝衣鳯志工冒雨衝連署

從各地前來支援的志工，犧牲母親節陪母親的機會，到彰化第三選區做罷免志工。（記者顏宏駿攝）

2025/05/11 13:18

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化罷免國民黨立委謝衣鳯2階連署已突破2萬份，距法定門檻2萬7千份仍有差距，最後交件日是5月13日，罷免團隊坦言「並不樂觀」，但今天母親節，很多志工們仍犧牲陪伴母親的機會，冒雨在各地衝連署書。

罷團領銜人陳世雄說，會把握最後一分一秒，繼續收集連署書，他坦言，該區破2萬後就面臨天花板，志工們「衝得很辛苦」，每天擺攤能收的份數已屬有限，目前進入「巷戰」，但巷戰一樣有困難。5月13日是收件截止日，預定14日送件，目前距2萬7000份的法定門檻仍有一定差距，「情況並不樂觀」。

請繼續往下閱讀...

他說，志工們今天冒著大雨，走入村里，進行「巷戰」，這些志工原本可以在家快樂過母親節，有的已經成為媽媽，卻放棄孩子幫她過節的機會，都是為了罷免過關。她們從各地方趕來，不畏風雨，一間一間詢問做街掃連署，不放過任何機會，「他們拚的是台灣的未來」，拚的是不讓國家被毀憲亂政的立委賣掉。

一名已連署的廖姓民眾說，看志工拚成這樣，冒雨挨家挨戶拜託，有時還被嗆、被轟，真的很心疼，因為很多志工都是「外來」，只能「散彈打鳥」，但彰三選區不同於都會型選區，到村落、社區，一定要有「頭人」帶，才能把志工帶到傳統偏綠的家戶，連署書自然到手，問題是該區有些黨公職「擺爛」，頭人不想動，有的還扯後腿。

目前統計，該區共有4名民進黨縣議員，洪騰明繳交1321份連署書、劉珊伶議員繳交1145份，本屆為二林區第一高票的洪子超議員繳交107份、身為民進黨議會黨團總召的李俊諭議員則繳交34份連署書。

其它地區的綠營議員的連署成績動輒3、4000份起跳，彰三選區嚴重偏低，縣黨部主委楊富鈞說，黨部全力支援罷團，對於連署數偏低的議員，他已盡力勸說。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法