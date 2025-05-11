「會怕齁？趕快下台啦！」傅崐萁參加喜宴冗長政治宣傳挨批

國民黨花蓮縣黨部今天舉行「溫馨五月天！向天下母親致敬」活動，邀請立院總召傅崐萁出席，面對外界爭議不願回應。（記者王錦義攝）

2025/05/11 13:37

〔記者王錦義／花蓮報導〕有網友上傳一段昨晚國民黨立委傅崐萁參加喜宴的影片，傅崐萁不僅發表冗長的政治宣傳，還希望大家支持他做滿4年，不要每一年都選舉，此番言論引發台下親友說，「會怕齁？趕快下台啦！」、「做了20年現在才要明年開始？」

傅崐萁在婚禮喜宴上致詞：「明年開始，花蓮的大建設，全部都要開始起步。」傅崐萁侃侃而談要讓花蓮建設起步，接著溫情喊話，要鄉親幫他完成任務，「拜託拜託，讓我好好把任務完成，我的任務跟總統一樣，都是一任4年，不要每一年選一次。」此番冗長發言引發台下親友私下奚落：「（會怕齁、會怕齁），很辛苦。」畫面一出也受到網友質疑不會看場合。

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罷免傅崐萁民團近期送件達到法定門檻169%，傅崐萁積極反罷，台下民眾卻聽不下去，社群PO文說：「更想知道有多少人想罷免你」，很多網友認為傅崐萁經常在這些活動場合，進行冗長的政治宣傳，「非常不會看場合」。

網友留言說：「在人家婚宴上開洗腦大會？莫名其妙」、「欺騙花蓮選民20年」、「已經做了20年，明年才要建設大起步，那過去都在幹什麼？」、「任務還沒完成？是毀壞台灣民主讓中共侵略的任務嗎？」、「20年都沒做，他的選舉承諾不是已經破產了 ？」、「20年來傅崐萁做最好的建設就是九五至尊豪宅了」。

民進黨籍縣議員胡仁順說，傅崐萁今天高喊團結、合作、司法要公正？其實最不團結合作的就是在野黨、就是傅崐萁，與共產黨為伍茶毒台灣。國民黨一連串大量的抄寫名冊、幽靈連署、選舉小物、甚至紅色資金鏈等等案件，都是破壞選舉制度、破壞民主法治的嚴重違法行為，傅崐萁不但不好好檢討面對反而放任違法行為，顛倒是非來批評司法人員辦案，才是社會價值觀的扭曲。

胡仁順強調說，請在野黨不要用顏色來看待司法，呼籲傅崐萁身為國民黨黨鞭不要做最負面示範。「守本分，才能盡本事。好好做一位區域立委該做的事情，不要一心想著政治算計、一再試探法律與道德的底線，自然不會被眾所憎惡。」。

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