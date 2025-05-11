賴總統邀在野共商國是？ 張惇涵引韓國瑜金句回應

總統府副秘書長張惇涵日前接受本報專訪。（資料照）

2025/05/11 13:14

〔記者陳昀／台北報導〕對於賴總統召集在野黨共商國是的可能性，總統府副秘書長張惇涵日前接受本報專訪時表示，政府與民間的溝通、中央與地方的合作、朝野之間的團結，不會拘泥特定形式，而是人民有需要就一起努力，他也引述立法院長韓國瑜金句「台灣政治看國會」，強調朝野溝通的第一線在立法院，現在台灣產業需要大幫助、人民需要大溫暖，期盼朝野能就美國關稅議題，也就是行政院提出的特別條例及預算理性討論。

張惇涵指出，今年1月16日，賴總統在總統府接見由韓國瑜率領、跨黨派立委組成的「第60屆美國總統就職典禮」慶賀團，這就是朝野合作、一致對外的表現；今年2月10日賴總統也依憲法賦予的院際調解權，邀集五院院長或代表共商國是，當時賴提到「菩薩畏因、眾生畏果」，面對朝野競爭，我們應該先弄清楚因果關係，才能讓國家前進。

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張惇涵表示，426在野黨上凱道抗議政府，同一時間賴總統與基隆市長謝國樑坐下來肩並肩，一起為產業的未來找出路，總統與行政院長卓榮泰已展開10多場產業座談，賴總統4月10日到台中與機械產業代表對話，儘管市長盧秀燕因公未出席，台中市政府團隊仍有到場，這也是中央與地方合作的一環。

張惇涵透過前述例子表示，國是會議也許是一種形式，但是政府與民間的溝通、中央跟地方的合作、朝野之間的團結，應該不是拘泥於某一種特定的形式，而是只要人民有需要，我們就應該一起努力，他也引用韓國瑜金句「台灣的經濟看股市、台灣的政治看國會」，強調朝野合作的第一線就在立法院。

張惇涵強調，當前最重要的議題是美國政府關稅議題，希望朝野能理性討論行政院提出的特別條例及特別預算，現在台灣社會是產業需要大幫助、人民需要溫暖，期待朝野能共同努力，多方面推動朝野合作，在競爭之餘，對外團結、共同面對當前的國家課題。

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