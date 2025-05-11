「紀念日及節日實施條例」將提覆議？藍委籲政院說明

國民黨立委許宇甄表示，從委員會審查到院會表決，民進黨一路杯葛反對，行政院是否會提出覆議，攸關勞工休假權益。（圖由許宇甄國會辦公室提供）

2025/05/11 14:18

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院院會日前三讀通過「紀念日及節日實施條例」，國定假日新增小年夜、教師節、台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、行憲紀念日，勞動節也改為全民放假，國民黨立委許宇甄今日表示，從委員會審查到院會表決，民進黨一路杯葛反對，行政院是否會提出覆議，攸關勞工休假權益，行政院長卓榮泰應出面講清楚行政院的立場。

許宇甄表示，2016年民進黨全面執政以後，藉由在立法院過半的優勢，強行刪除勞工7天假，坐實了前總統蔡英文未選上總統前曾說的「台灣勞工假放太多」，因此沒收勞工的國定假日。隔年更離譜，時任行政院長賴清德提出鬆綁7休1的勞基法修法，損害勞工權益，賴清德也因此被譏諷為「賴缺德」。國民黨和勞工團體為了反制勞基法修惡，集體上街遊行抗議、夜宿凱道，民進黨政府卻對此視而不見。民進黨以立法院席次優勢，不顧勞工反對「勞基法修惡」，強行表決通過修法，使勞工陷入高工時的惡性循環之中。

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許宇甄指出，總統及立委大選時，國民黨主張增加國定假日天數，提升勞動權益，民意最終選擇讓國民黨、民眾黨在國會擁有過半席次，本屆立法院，在野兩黨經過一年多的努力，終於在前天完成「紀念日及節日實施條例」的立法，落實「還假於民」的政治承諾。

許宇甄批評，這次修法原本還有4位民進黨立委也有提出版本，最後在民進黨團的要求下紛紛撤案，無視民意，野蠻至極。法案在內政委員會審查時，民進黨立委不僅拖延審查，還提案反對通過初審；朝野協商時，在野黨要求行政機關提出對案版本，他們就是不搭理；前天在院會表決時，民進黨全體立委再次無視勞工假權益，集體一路反對到底，民進黨漠視勞權的嘴臉令人作嘔。

許宇甄強調，前天民進黨立委在「紀念日及節日實施條例」進行廣泛討論和表決時，均未站在支持增加國定假日的立場，全國1100萬勞工朋友都在問，若未來民進黨有機會拿到國會主導權，會不會再像2016年和2018年一樣修法砍掉國定假日？身兼民進黨主席的賴清德總統應該出來說清楚。

許宇甄呼籲，「紀念日及節日實施條例」完成立法還假於民只是改善勞動權益的第一步，台灣勞工工時過長、薪資偏低、無止盡輪班等問題，仍亟須行政、立法一起面對協助解決，為保障勞工權，改善勞動環境，朝野應共同合作，一起為勞工創造更好的保障。

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