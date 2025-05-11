台中市區3罷團規畫三階行動 罷廖偉翔下週路口拉票籲投同意票

中市市區3個罷團日前繳出二階連署書，目前規劃三階行動。（ 資料照）

2025/05/11 15:04

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市罷免國民黨的中四廖偉翔、中五黃健豪、中六羅廷瑋罷團繳出的二階罷免連署數的達成率都是超過百分之百以上，目前３個罷團除靜待中市選委會的審核結果及繼續請志工協助其他選區的連署罷免，正規劃三階行動，中四將延續熱情，進行一階至二階行動的展覽、中五則是下週開始街頭拉票，衝三階投票過關，中六罷團表示，目前正在規劃，但未來朝向中市所有罷團針對大議題共同發表看法。

台中市市區３個罷免團體已在５月５日送出二階連署書，中四罷團「展翅廢翔」二階門檻須3萬2921份，當天送出4萬6250份，但收到多達5萬1979份，達成率有158％；中五「斷健行動」的二階門檻3萬6323份，當天送出5萬4451份，，達成率高達149.9%。中六「敲羅行動」二階門檻2萬7337份，當天送出4萬6276份連署書，達成率169.3％，三個罷團連署數達成率都超過百之百以上，目前開始規劃三階行動。

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中四「廢翔行動」罷團表示，未來還有三階投票，因此一定要延續熱情，而中四從去年６月就展開罷免連署行動，因此將一階及二階志工辛苦們的連署的行動，透過影像在慧成宮進行展覽。

中五「斷健行動」罷團表示，由於罷免的成功在於三階的投票，因此預計從下週開始在路口拉票，要呼籲民眾投下同意票。

中六「敲羅行動」罷團表示，目前正在規劃中，但預計成立罷團平台，罷團共同針對大議題發表看法，形成力量。

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