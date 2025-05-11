出訪立陶宛晚宴友台議員 蔡英文：盼台灣得到更多支持

前總統蔡英文出訪歐洲，10日晚間與立陶宛友台議員晚宴交流。（圖由蔡英文辦公室提供）

2025/05/11 12:40

〔記者陳昀／台北報導〕前總統蔡英文卸任後二度出訪歐洲，10日晚間與立陶宛友台議員晚宴交流時表示，在地緣政治與威權挑戰下，台灣會與立陶宛站在一起，堅守民主理想，相信兩國將繼續攜手讓民主蓬勃發展，為世界帶來更和平與公義的未來，期待雙方關係持續深化，台灣能夠得到更多支持。

立陶宛國會友台小組主席巴洛諾瓦（Ruslanas Baranovas）表示，立陶宛多次遭外來政權統治，直到再次重獲獨立，如今成為歐盟與北約的一員，因此，立陶宛人民深知歷史與國際事務的重要性，也了解台灣、香港與烏克蘭等地的命運，同樣牽動著其他國家的歷史與未來。

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巴洛諾瓦強調，俄羅斯的威脅並未遠離，今日的立陶宛有新的使命，那就是支持烏克蘭，並提升自身實力以威懾俄羅斯的侵略行動，這樣的支持不只為了立陶宛，也為了烏克蘭的各個城市，希望能將烏克蘭納入民主國家的大家庭。

巴洛諾瓦說，台灣也面對類似挑戰，例如中國持續對台文攻武嚇，不僅質疑台灣存在的正當性，還派軍機在台灣周邊繞行，甚至在菲律賓海域插旗占島。他認為，這種行為無法接受。每個國家都有權選擇自己的道路、建立自己的歷史與信仰，立陶宛將持續捍衛這樣的權利。

蔡英文表示，立陶宛是一個擁有豐富歷史與文化的國家，人民堅韌勇敢，讓她對這趟訪問充滿敬意，台灣與立陶宛相隔萬里，卻都面對地緣政治的挑戰，兩國皆有強勢鄰國威脅安全，但雙方都選擇堅守民主、自由與人權的價值，並因相似處境與信念成為朋友，相信當我們彼此愈加認識，就會成為更好的朋友，也會成為守護民主的夥伴。

蔡英文感謝巴洛諾瓦與所有議員的支持，還有立陶宛政府與人民對台灣的堅定聲援及在民主價值上的共同努力；台灣與立陶宛有共同的自由、人權與法治信念，也有類似歷史經驗，在面對威權鄰國的挑戰時不曾退讓。近年來，雙方透過貿易、科技、教育等合作建立深厚友誼，最有意義的就是民主的團結。

蔡英文指出，立陶宛已向世界證明，即使是小國家，在原則與道義的引導下也能發揮影響力，在地緣政治與威權挑戰下，台灣會與立陶宛站在一起，堅守民主理想，相信兩國將繼續攜手讓民主蓬勃發展，並為世界帶來更和平與公義的未來，期待雙方關係持續深化，台灣能夠得到更多支持，兩國合作更加密切。

與會者還有國會外交事務委員會主席莫圖扎斯（Remigijus Motuzas）、前友台小組主席馬爾德基斯（Matas Maldeikis）、前國會議長希米利特（Viktorija Čmilytė-Nielsen）、帕維里奧尼斯（Žygimantas Pavilionis）等。

前總統蔡英文出訪歐洲，10日晚間與立陶宛友台議員晚宴交流。（圖由蔡英文辦公室提供）

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