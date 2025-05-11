傅崐萁母親節現身 面對爭議強調「不希望台灣以謠言治國」

國民黨花蓮縣黨部今天舉行「溫馨五月天！向天下母親致敬」活動，邀請立院總召傅崐萁出席。（記者王錦義攝）

2025/05/11 12:48

〔記者王錦義／花蓮報導〕國民黨花蓮縣黨部今天舉行「溫馨五月天！向天下母親致敬」活動，邀請立院總召傅崐萁出席。面對媒體詢問關於園丁李慶隆、律師張睿文的關係，以及在喜宴上進行冗長的政治宣傳等問題，傅崐萁先是說：「有沒有比較健康一點的？」，對於核心問題沒有回應只批評賴清德，強調「不希望台灣以謠言治國」，不該任由爆料扭曲社會價值觀。

傅崐萁的園丁管家李慶隆三月間因競選小物修容組遭檢調約談，但四月二次未出庭遭通緝，本月9日下午在律師陪同下前往調查局北機站投案後以一百萬元交保，並帶電子監控。傅崐萁再次批評執政黨以法律為武器，讓司法成為針對在野黨的利器，他說，對於偽造文書動輒收押，連在野黨的園丁都要一百萬交保，這是很奇怪、很扭曲的價值觀。

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傅崐萁批評國家把司法當做武器，皇后的貞操成為國家御用對付在野黨的利器 ，傅崐萁質疑這個社會的安定、國家的發展要何去何從？希望這些基層的司法人員都能夠守住國家正義的底線。

傅崐萁期盼賴清德能有慈母的心，來團結台灣兩千三百萬人，讓大家在不同的意見當中，大家能整合在一起，傅崐萁強調，「兄弟齊心，其力斷金」，尤其在這個全世界經濟撞擊、風雨飄搖的時刻，希望台灣要和諧一起齊心合力面對這個世界性的金融撞擊跟海嘯，這是一個國家的家長該做的事情。

傅崐萁會後致贈康乃馨給現場所有參與的人員，祝福大家母親節快樂，強調慈悲偉大的母親光輝，在溫馨的五月、春暖花開的季節，能夠讓所有的國人都能夠團結起來。

國民黨花蓮縣黨部今天舉行「溫馨五月天！向天下母親致敬」活動，邀請立院總召傅崐萁出席。（記者王錦義攝）

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