批國民黨放假凸顯「大一統價值」 林濁水：與主流硬碰硬不知死活

針對國民黨提案「紀念日及節日實施條例」三讀通過，林濁水在臉書發文表示，國民黨應是要在「反中」成為主流時硬碰硬，「真是不知死活」。（資料照）

2025/05/11 10:03

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院院會9日三讀通過「紀念日及節日實施條例」，新增4+1天國定假日，國定假日新增小年夜、9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日等4天，另將5月1日勞動節改為全國放假。對此，民進黨前立委林濁水在臉書發文表示，國民黨應是要在「反中」成為主流時硬碰硬，「真是不知死活」。

林濁水11日在臉書發文指出，立院三讀通過《紀念日及節日實施條例》擴增國定假日，其中9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復紀念日、12月25日行憲紀念日等固然符合勞工立場，也同時可以得意地展現向古中國傳統、大一統價值回歸的信念。

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林濁水質疑國民黨，要放假何不找些更進步、更貼近民眾的日子，例如解嚴紀念日等，硬是要在反中意識成為社會主流時，和主流硬碰硬，「真是不知死活」。林濁水認為：「顯然嫌大罷免藍大潰敗的教訓還不夠慘烈。可悲。」

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