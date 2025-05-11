行政院改族群分類96％是「其餘人口」 行政院：配合監委提議調整

行政院改族群分類96%是「其餘人口」。 圖為行政院外觀（資料照）

2025/05/11 08:11

〔記者鍾麗華／台北報導〕有網友發現，行政院官網國情介紹在2023年寫著「台灣目前已設戶籍人口組成以漢人為最大族群，占總人口96.4％」，但現在卻改成，「台灣目前已設戶籍人口2.6％為原住民族群，另外來人口占1.2％，其餘人口占96.2％」。行政院表示，是配合監委為促進族群平權所為提議而進行的調整，籲外界勿做不必要的解讀。

行政院發言人李慧芝指出，行政院每年發布國情簡介，關於族群的議題係基於戶籍法、原住民身分法、及入出國移民法等相關法令定義及人口統計資料所為之說明，外界關注有關族群統計相關說明，是行政院配合監委為促進族群平權所為提議而進行的調整，籲外界勿做不必要的解讀。

請繼續往下閱讀...

目前2千3百萬多人之數字係指居住國內「設有戶籍」之中華民國國民，包含已初設戶籍之外籍人士。另按我國已設籍人口，除原住民族依原住民身分法為族群身分登記外，其餘人口例如閩南族群、客家族群及滿蒙藏等其他少數民族並沒有族群的身分登記。

監委鴻義章在2022年12月對內政部戶政司提出建議，認為當時行政院官網「國情簡介」對於族群相關界定，台灣族群現況主要分成：「漢民族」、「台灣原住民族」、「新住民」等，其中「漢民族」包括：閩南族群、客家族群、戰後移民等。如此漢番兩大族群壁壘分明的族群論述，恐不利於消除種族歧視以及形塑族群平權。鴻義章並在2023年前來內政部巡查時，針對該網站文字，再次提出調整意見。

李慧芝指出，內政部戶政司依據監察院意見，目前僅有原住民族群須依法登記，外人來口依初次設籍紀錄統計，其他族群人數無法分類統計，全數歸類為漢人與事實不盡相符，因此改以其餘人口稱之，以客觀事實描述人口結構，並無其他政治考量。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法