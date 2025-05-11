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    立法通過5天國假 李忠憲憂心：藍白胡搞瞎搞 台灣還有多少時間？

    藍白聯手通過5天假，又要普發1萬元，李忠憲直指藍白胡搞瞎搞，台灣還有多少時間？（記者洪瑞琴攝）

    藍白聯手通過5天假，又要普發1萬元，李忠憲直指藍白胡搞瞎搞，台灣還有多少時間？（記者洪瑞琴攝）

    2025/05/11 00:46

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕對於立法院通過新增「4+1」天國定假日，學者李忠憲昨晚語重心長發文表示，國民黨和民眾黨胡搞瞎搞，在立法院強行通過放5天假的提案，民進黨不但要擋，還得像個「正常國家」的執政黨一樣，認真討論這5天假的意義。這正說明我們表面上還活在一個「看似安全」的狀態，但是「台灣還有多少時間」？

    李忠憲表示，藍白若要普發1萬元，民進黨的行政院還是得依法把關，擋下可能影響國家財政的決策，同樣也意味著，國家看似還沒到崩潰邊緣。為什麼民進黨的執政必須接受「中華民國台灣」這個尷尬現實？因為現實就是殘酷的。

    李忠憲表示，如今的立法院早已失控，被中國勢力滲透掌握，從消滅司法權、破壞行政權開始，擴張立法權的魔手已經伸得無所不在。參與罷免義工的朋友們早已深刻明白：因為藍白在立法院胡搞瞎搞的情況，台灣已經快要完蛋了，正是這份恐懼與焦慮，轉化為行動的激情與力量，即使大雨滂沱，仍有人站上街頭，高舉標語，呼籲民眾支持罷免二階段的連署。

    李忠憲指出，民進黨之所以還要苦撐著「正常國家」的樣貌，是因為一旦不這麼做，就等於承認體制已經徹底崩壞，而這正是中國及其代理人最渴望的結果。這樣的堅持卻也很容易被資訊戰與無知選民所反噬，變成另一種自我傷害。

    李忠憲表示，每月加薪、周休3日、退休金加碼，這些利益誰不想要？但如果代價是國家的未來，台灣社會究竟還剩下多少人，願意清醒面對現實？

    李忠憲最後感歎，我們與崩潰之間，或許只隔著一次罷免投票的結果，也或許還有幾道轉折的機會。但可以確定的是，如果我們因為自以為「還有時間」而選擇冷眼旁觀，或無法學會如何在瘋狂中與瘋狂對抗，第三階段大罷免投票如果失敗，台灣恐怕真的會迎來災難性的轉折點。

    對於藍白強行通過「4+1」國定假日，李忠憲有感而發。（擷自李忠憲臉書）

    對於藍白強行通過「4+1」國定假日，李忠憲有感而發。（擷自李忠憲臉書）

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